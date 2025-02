Homofil imam skutt og drept i Sør-Afrika

Hendricks drev en moské som er ment å være en trygg havn for homofile og andre marginaliserte muslimer. Han var i en bil sammen med en annen person da en bil stanset foran dem og sperret veien, ifølge politiet.

– To ukjente gjerningspersoner kom ut av bilen med tildekte fjes og begynte å skyte flere skudd mot bilen, heter det i en uttalelse fra politiet i Eastern Cape-provinsen.

– Deretter flyktet de fra åstedet, og sjåføren la merke til at Hendricks, som satt baki bilen, var blitt skutt og drept, heter det videre. En polititalskvinne har bekreftet til AFP at en video i sosiale medier som synes å vise et målrettet drap i Bethelsdorp nære Gqeberha, er ekte. Byen var tidligere kjent som Port Elizabeth.

Imam Muhsin Hendricks (Al Ghurbaah Foundation)

Motivet for drapet er uklart, opplyser politiet. Organisasjonen ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) fordømmer drapet.

– ILGA World-familien er dypt sjokkert av nyheten om drapet på Muhsin Hendricks, og vi ber myndighetene om å etterforske det vi frykter var hatkriminalitet, grundig, sier ILGA-leder Julia Ehrt i en uttalelse.

Hendricks sto fram som homofil i 1996. Han drev al-Ghubaah-moskeen i Wynberg nære Cape Town. Moskeen har som formål å være et trygt rom der homofile muslimer og marginaliserte kvinner kan praktisere islam.

Hendricks har tidligere antydet at han har fått trusler. Sør-Afrikas drapsrate er en av verdens høyeste.