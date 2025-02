Aukrust kan ikke love mer penger til bistand – nå

– Jeg tror vi må prioritere tøffere og hardere og se hva som kan gjøre en størst mulig forskjell, sier Aukrust.

NTB møtte den ferske utviklingsministeren på sidelinjen av sikkerhetskonferansen i München. Han hadde knapt fått justert stolsetet i departementet før USA kom med sjokkbeskjeden om at all amerikansk bistand fryses i 90 dager.

Det har ført til kaotiske tilstander i bistandsverdenen.

Gapende hull

USA står for rundt 40 prosent av verdens totale bistand. I 2023 var det amerikanske bistandsbudsjettet på hele 72 milliarder dollar, drøyt 800 milliarder kroner.

– Det er et hull det er umulig å fylle, sier Aukrust.

Han kan ikke love at det vil bli mer penger til bistand i revidert nasjonalbudsjett i mai.

– Det får vi se på. Dette må vi diskutere med våre regjeringskolleger, sier Aukrust.

Bortfall av bistand kan bety flere konflikter, flere flyktninger, dårligere pandemiberedskap – for å nevne noe.

– Dette er ekstremt dramatisk, og det har allerede fått veldig store konsekvenser, sier han.

Samsnakker med andre land

Han har brukt tida i München til å samsnakke med andre store bistandsnasjoner, som Storbritannia og Tyskland, om hva som nå kan gjøres.

– Det er ingen tvil om at vi nå må ha mye tettere kontakt med andre europeiske land om hvordan vi møter den nye situasjonen.

Kvinner og reproduktiv helse, som tilgang til prevensjon og abort, er det temmelig bombesikkert at USA under Trump kommer til å kutte. Mange husker Trumps «kondomsjokk» i hans første presidentperiode.

Nå har den amerikanske presidenten allerede stanset en forsendelse av kondomer som han trodde skulle til palestinerne i Gaza. Men det viste seg å være Gaza i Tanzania, opplyser teamet til Aukrust.

– På dette området vil Norge ta en lederrolle. Her er det ikke en kø av andre land som kan bidra, fordi det er politisk kontroversielt, sier han selv.

Ekspertise forsvinner

Han peker også på at én ting er pengene som forsvinner. En annen er at USAID også har vært helt avgjørende for koordinering av all type bistand.

– Mange av de flinkeste folkene for utviklingspolitikk sitter i USAID. Og nå får ikke de gå på jobb. Så dette har veldig mye å si. Da må vi tenke på en helt annen måte.

– Men akkurat nå er situasjonen ekstremt uoversiktlig, sier Aukrust.

Nå jobbes det på høygir for å få amerikanerne i tale. I mai setter Aukrust kurs for USA og møter med blant andre FN og Verdensbanken.

Håpet er at også beslutningstakere i USAs utenriksdepartement vil være interessert i å møte Norges utviklingsminister.

Fornyer partnerskap

I mellomtiden fornyer Norge partnerskapet med seks norske humanitære organisasjoner gjennom en flerårig avtale på 1,9 milliarder kroner årlig. Det forteller Aukrust til VG.

Avtalen gjelder Flyktninghjelpen, Norcap, Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Målet er å redde liv, lindre nød og ivareta menneskelig verdighet og rettigheter.

– Vi er i en alvorlig og dramatisk situasjon. Norge skal være en forutsigbar og sterk partner for disse organisasjonene, som gjør livsnødvendig arbeid, sier Aukrust til avisen.

Partnerskapet ble opprettet i 2020 og videreføres nå til 2029.