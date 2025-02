Netanyahu truet med å «åpne helvetes porter» i Gaza og «gjøre ferdig jobben» mot Iran

Netanyahu er søndag vertskap for USAs utenriksminister Marco Rubio. Uttalelsen kom på en felles pressekonferanse med Rubio i Jerusalem.

På pressekonferansen ble også planene for Gaza diskutert.

– Vi vil eliminere Hamas' militære evner og dets politiske styre i Gaza, sa Netanyahu.

Rubio kom med sammenfallende uttalelser om Israel og USAs planer for Gaza fremover.

– Hamas kan ikke fortsette militært eller som myndighet. De må elimineres, sa han.

Netanyahu sier Israel og USAs president Donald Trump har sammenfallende strategi for Gaza, og Trump har en «modig visjon» for Gaza, ifølge den israelske statsministeren.

Skjør våpenhvile

Trump har foreslått å ta kontroll over Gaza, forvise områdets to millioner innbyggere og utvikle Gaza til en ny «Midtøstens Riviera».

Resten av verden har avvist planen tvert.

Samtidig er en skjør våpenhvile fortsatt pågående på fjerde uke. Lørdag ble tre israelske gisler og 369 palestinske fanger løslatt i den sjette fangeutvekslingen siden våpenhvilen trådte i kraft 19. januar. Men tidligere i uken holdt våpenhvilen på å kollapse som følge av at Hamas ville utsette fangeutvekslingen.

Det er ventet at flere gisler og fanger skal løslates de kommende ukene.

Begge partene har anklaget hverandre for å ha brutt våpenhvilen. Senest søndag gjennomførte Israel et luftangrep mot det sørlige Gaza. Det Hamas-styrte innenriksdepartementet sier at tre politimenn ble drept i angrepet, mens Israel kun har bekreftet at de rettet et angrep mot flere væpnede personer.

Iran på agendaen

Også mot Iran kom det skarpe uttalelser fra den israelske statsministeren. Netanyahu sier Irans muligheter til å gjennomføre terror mot Israel er blitt svekket gjennom de siste 16 månedene.

– Under Donald Trumps sterke ledelse og med deres trofaste støtte er jeg ikke i tvil om at vi kan gjøre ferdig jobben, sa han.

Rubio sluttet seg til uttalelsen, og kalte Iran «den største enkeltstående kilden til ustabilitet i regionen».

– Det kan aldri bli et kjernefysisk Iran, et Iran som dermed gjør seg immunt for press og handlinger. Det kan aldri skje, sa han.

Rubio ankom Israel sent lørdag kveld og reiser videre til Saudi-Arabia mandag. Verken saudiene eller andre arabiske land som står USA nær, er enige med Trumps planer for Gaza – de har gjort det klart at tostatsløsningen, med en palestinsk og israelsk stat, er den eneste akseptable veien til fred.