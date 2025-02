Selv om Donald Trump nevnte Gud flere ganger i løpet av fjorårets valgkamp, og takket Gud for å ha reddet ham under attentatforsøket i juli, var hans mangeårige åndelige veileder Paula White var ikke å se.

Nå er imidlertid den kontroversielle tv-predikanten, som noen ganger omtales som «Trump-hviskeren», tilbake ved presidentens side og på sitt eget kontor i Det hvite hus.

---

Paula White

Fullt navn Paula Michelle White-Cain

Født i 1966 i Tupelo, Mississippi

Gift 2016 med Jonathan Cain, gitarist i rockebandet Journey

Har vært gift to ganger tidligere, og har fra sitt første ekteskap sønnen Bradley Knight, som ble født da White var 19 år

---

Vil beskytte kristne

Torsdag i forrige uke dukket Paula White opp og introduserte Trump på en av de tradisjonelle bønnefrokostene i Washington. Trump benyttet blant annet sin tale under arrangementet til å meddele at White igjen skal lede et eget «troskontor», som skal arbeide for å beskytte religionsfriheten og styrke religiøse organisasjoner og amerikanske familier.

«Så lenge jeg sitter i Det hvite hus vil vi beskytte kristne i våre skoler, i vårt militær, i vår regjering, på våre arbeidsplasser, på sykehus og i det offentlige rom. Og vi vil igjen samle vårt land som én nasjon under Gud,» sa Trump blant annet.

En kommentator på den Trump-kritiske tv-stasjonen MSNBC bemerker at ordet «kristen» for Trump kun handler om dem som støtter hans Maga-prosjekt:

«Det er den typen kristne som stemte på ham, altså de evangelikale, pinsevenner, konservative mormonere og katolske tradisjonalister. Han snakker ikke om de kristne som ikke stemte på ham, for eksempel liberale katolikker, ordinære protestanter, medlemmer av afroamerikanske menigheter og så videre,» skriver kommentator Jacques Berlinerblau og henviser blant annet til Trump-rådgiver Elon Musks nylige angrep på den lutherske kirke, visepresident J.D. Vances kritikk av katolske biskoper og Trumps kritikk av jøder.

Nyutnevnelsen av Paula White, som også var religionspolitisk rådgiver for Donald Trump i hans første presidentperiode, har også fått flere kommentatorer og markante personer på den religiøse fløyen, som normalt støtter presidenten, til å heve stemmen mot den kontroversielle pastoren, som har en historie og et privatliv like fargerikt som Trumps.

Jeg visste ikke at det fantes en Gud som elsket meg betingelsesløst — Paula White

Pastor med krevende oppvekst

White er kjent for å praktisere såkalt herlighetsteologi (engelsk: «prosperity gospel»), som baserer seg på ideen om at det er en forbindelse mellom økonomiske bidrag til kirken og det man får tilbake fra Gud.

Selv er White født i en relativt velstående og ikke særlig religiøs familie i Tupelo, Mississippi, hvor foreldrene drev en rekke restauranter og butikker som solgte leker og hobbyutstyr. Hun var tett knyttet til sin far, men har i et intervju med tv-stasjonen Christian Broadcasting Network beskrevet hvordan livet hennes endret seg med ett slag, da hun var fem år, etter at familien hadde flyttet til Memphis i nabostaten Tennessee.

«Min far hadde drukket voldsomt en kveld. Han kom inn og tok tak i den ene hånden min. Moren min tok tak i den andre, og så begynte de å dra i meg som en filledokke. Faren min sa: ‘Gi henne til meg, eller jeg tar livet av meg.’ Moren min svarte ‘Nei, jeg vil ikke.’ Og hun holdt fast i meg som om det gjaldt livet hennes. Og så rakte han hånden ut og forsøkte å knuse hodet hennes.»

Politiet kom, og faren satt i fengsel natten over. Da han kom ut neste dag, tok han livet sitt. I årene som fulgte, fra hun var seks til tretten år, hevder White at hun ble seksuelt misbrukt av en rekke ulike voksne. Hun har selv i flere intervjuer fortalt at dette første til spiseforstyrrelser og et utsvevende liv der hun hadde relasjoner med mange ulike menn, og i frykt for å bli forlatt lot dem slå og mishandle henne.

Før hun var 18 år, hadde hun aldri satt fot i en kirke.

«Jeg hadde aldri hørt om evangeliet, og Jesus Kristus var i samme kategori for meg som tannfeen eller julenissen. Jeg hadde hørt navnet, men jeg visste ikke at han var Guds sønn, at han eksisterte på jorden, at han levde, at han døde på et kors, og at det fantes en Gud som elsket meg betingelsesløst,» har White sagt.

Religion Paula White DELTAKER: Paula White deltok under et møte i Det hvite hus under Donald Trumps første presidentperiode. (Pablo Martinez Monsivais)

Frelst og evangelist

Det endret seg da hun som 18-åring besøkte en bekjent. Kjenningens onkel sa til henne at han så smerten hennes og visste hva hun gikk gjennom. Så ga han henne en bok hun ikke kjente igjen, men som han sa inneholdt løsningen på alle hennes problemer.

«Han talte til meg meg gjennom Guds ord og viste meg en vei til frelse. Han viste meg ikke bare veien til Herren, han viste meg gjennom Guds ord at jeg ikke trengte å være et offer for alt det som hadde hendt meg. Jeg hadde dette overnaturlige møtet. Jeg ble frelst. Jeg ble reddet. Og jeg ble fundamentalt forandret,» sier hun til Christian Broadcasting Network.

Den opplevelsen sendte den unge Paula White ut på en reise for å finne ut hvem Gud er. Denne reisen la grunnlaget for hennes rolle som predikant, i begynnelsen spesielt i svarte menigheter og senere på en lang rekke tv-kanaler som har gitt henne tilhengere over hele verden.

Hun regnes i dag som en del av den pinsekarismatiske bevegelsen, og er blant annet kjent for tungetale og å være inspirert av stilen fra svarte menigheter.

I begynnelsen av 2000-tallet fikk hun en telefon fra Donald Trump, som da først og fremst var kjent som storkjefta eiendomsspekulant i New York.

I et intervju med tv-programmet Frontline beskrev White hvordan Trump innledet samtalen med å si at han hadde sett henne på tv og mente at hun hadde såkalt «it»-faktor. White forteller at Trump i denne samtalen kunne sitere fyldig fra flere av hennes prekener.

Snart var White blitt Trumps uoffisielle åndelige veileder, og kjøpte en leilighet i Trump Tower i New York. Intervjuet med Frontline inneholder en av de mest omfattende offentlige beskrivelsene av Trumps forhold til Gud.

I et senere intervju med avisen The Washington Post fra 2017 beskriver White hvordan hun tidlig i vennskapet sa til Trump: «Jeg vil ikke ha pengene dine, og jeg vil ikke ha berømmelsen din. Jeg vil ha sjelen din.» White hevder også at også at hun på et tidspunkt ledet Trump til å motta Jesus som sin Herre og frelser.

Hun forsøker å lede ham i riktig retning — Paula Whites sønn Bradley Knight om morens relasjon til Donald Trump

Får kritikk for herlighetsteologi

Ifølge Washington Post var det også rundt tidspunktet for det første møtet med Trump at Paula White for alvor ble assosiert med herlighetsteologien, og det finnes flere videoopptak av at hun ber menigheten om store pengegaver med løfte om at Gud vil betale rikelig tilbake. Selv om hun de senere år har tatt noe avstand fra herlighetsteologi, er kritikerne fortsatt fokusert på dette i forbindelse med hennes nyutnevnelse til jobb i Det hvite hus.

Den kristne podkastereb John Mason beskriver i et innlegg på det sosiale mediet X blant annet Paula White som «en kjent kjetter», og en annen kristen kommentator, Scott Ross, skriver på samme plattform at Paula White «misbruker evangeliet for egen vinning», og han kaller utnevnelsen «en vederstyggelighet». Den kristne bloggeren Chris Hohnholz kaller White «en falsk profet som fører folk til helvete», og oppfordrer Trump til å revurdere utnevnelsen.

Flere kommentatorer sier at det fortsatt ikke er klart hvilken rolle Paula White kommer til å spille for Donald Trump i denne presidentperioden. Men hun har overfor Washington Post beskrevet hvordan hun i sitt første ansettelsesforhold fra 2019-21 blant annet kommuniserte tett med flere evangelikale ledere om kandidater til ledige dommerjobber, og at hun var lydhør overfor deres politiske prioriteringer blant annet rundt abort, religionsfrihet, Israel og økonomien.

Paula Whites sønn, Bradley Knight, som siden 2019 har ledet Whites kirke, City of Destiny, har forklart sin mors forhold til Donald Trump for Washington Post:

«Det handler ikke om at han er en god mann. Det handler om at hun forsøker å lede ham i riktig retning. Folk tror at hun ser på ham som en eksemplarisk kristen. Men hennes opplevelse er at han utøver et kall fra Gud, som er viktig for kirken og for Amerika.»