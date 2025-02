Bil kjørte inn i folkemengde i München – minst 28 skal være skadet

– Det ser ut som om dette var et angrep, sier Markus Söder, leder for delstatsregjeringen i Bayern.

Brannvesenet har opplyst at flere har alvorlige skader og at tilstanden er livstruende for flere av dem.

Det skal være barn blant de skadede, ifølge byens ordfører Dieter Rieder.

– Politisjefen har nettopp informert meg om at et kjøretøy kjørte inn i en gruppe mennesker, og dessverre ble mange personer skadet, inkludert barn. Jeg er dypt sjokkert. Mine tanker går til de skadede, sier ordføreren ifølge avisen TZ.

Politiet fikk raskt kontroll på den antatte gjerningspersonen, en 24 år gammel afghansk asylsøker.

Bilen braste inn i folkemengden på Stiglmaierplatz i München torsdag formiddag. Det pågikk en fagforeningsdemonstrasjon på stedet, men det er uklart om det er deltakere i demonstrasjonen som er skadet.

Nødetater er på stedet med store ressurser

Sikkerhetskonferansen i München starter fredag på Hotel Bayerischer Hof, omtrent 1,9 kilometer unna Stiglmaierplatz.

Finansminister Jens Stoltenberg er blant deltakerne og er allerede på plass i byen. Finansdepartementet opplyser til NTB at han ikke er berørt av hendelsen på Stiglmaierplatz.