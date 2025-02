MDG hardt ut mot bistandsministeren: – Kvar i huleste er Aukrust?

– Kvar i huleste er Åsmund Aukrust? Hittil har han berre sagt at han er «bekymra» over USAs enorme bistandskutt. Det me no treng er ein utviklingsminister som byrjar å gjere noko for å hjelpe norske bistandsorganisasjonar som rammast hardt.

Det seier Sigrid Heiberg, finanspolitisk talsperson for MDG på Stortinget, i ein e-post til Vårt Land.

President Donald Trump har kutta stort i midla til det amerikanske bistandsdirektoratet (USAID), som har fått alvorlege følgjer for hjelpeorganisasjonar verda over. Nyleg kom nyheita om at Norsk Folkehjelp må kutte 1.700 tilsette grunna USAID-kutta, og Flyktninghjelpen har sagt at dei er nøydde å stanse USA-finansierte bistandsprosjekt i nesten 20 land.

Kritiserer «passivitet» i møte med Trump

Heiberg er skuffa over det ho kallar regjeringa si «passivitet overfor Trump-administrasjonen som no vil bidra til meir svolt, flukt og katastrofe for verdas fattigaste».

– Regjeringa bør gå tydeleg ut og kalle inn USAs representantar på teppet. Anten så forstår ikkje Trump kva han held på med, eller så gir han rett og slett blaffen i enorme lidingar, seier ho.

– Bistanden må aukast

MDG-representanten kritiserer også at regjeringa ikkje har vist vilje til å nå bistandsmålet for Norge sidan dei kom til makta i 2021.

Regjeringa har nemleg i tre år på rad lagt fram forslag til budsjett som vil gi under 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand. Dette trass i at fleirtalet på Stortinget i 2016 vedtok å «avsette 1 pst. av BNI til bistand i de årlege budsjettår», etter eit forlik mellom venstresida, KrF og Venstre. Press frå SV i budsjettforhandlingane har gjort at ein likevel har blitt einig om 1 prosent til bistand – også i 2025.

GLOBAL DUGNAD: MDGs finanspolitiske talsperson på stortinget, Sigrid Heiberg, meiner rike land må gå saman om ein global dugnad. (Annika Byrde/NTB)

– Er det eitt år bistandsmålet for Norge må nåast, så er det i år. Dessverre har regjeringa ikkje klart å nå vårt eige bistandsmål eitt einaste år sidan dei tok makta i 2021. No trengst alle gode krefter for å redde viktige bistandsprosjekt som hjelper folk på flukt, folk som svelt og folk som lever i konfliktområde verda over, seier Heiberg.

– Aukrust må hjelpe dei over kneika

Ho meiner regjeringa no må gå saman med andre land for å auke støtta, og at det trengst ein umiddelbar global dugnad for å unngå millionar av dødsfall og store negative ringverknader globalt. Her heime hastar det å redde prosjekta til norske organisasjonar som Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen, seier ho.

– Regjeringa og Åsmund Aukrust må hjelpe dei over kneika før viktige prosjekt verda over stoppar heilt opp og organisasjonane sine hjelpearbeid byggjast ned for all overskodeleg framtid, seier MDG-representanten.

Aukrust svarer: – Situasjonen er uoversiktleg

Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) seier i ein e-post til avisa at han forstår og deler utolmodet til Heiberg.

– Samtidig er situasjonen veldig uoversiktleg. Det er uklart kva slags bistand som vidareførast etter USAs bistandsgjennomgang. Det er viktig at eventuelle tiltak frå vår side treff godt, fordi ingen land kan kompensere for eit eventuelt bortfall av USAs bistand, seier Aukrust.

Statsrådskifte NY I REGJERING: Etter Sps regjeringsexit, måtte åtte Sp-statsrådar erstattast. 4. februar vart det klart at Åsmund Grøver Aukrust (Ap) fekk jobben som ny utviklingsminister i Støre-regjeringa. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Utviklingsministeren skal denne veka møte Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp for å få deira vurderingar og innspel på situasjonen. Dagen etter skal han til ei av verdas største tryggleikskonferansar i München.

– Her skal me diskutere viktigheita av betydelege investeringar i bistand for eigen sikkerheit og korleis me kan koordinere eventuelle tiltak, seier Aukrust i e-posten.