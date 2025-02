KrFU-politiker går ut mot Lindtveit Røse: – Hun overreagerer

Tirsdag kveld stiller KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse til debatt mot NRKs Fredrik Solvang i hans eget program. Årsaken er at hun har kritisert Solvang for å stille barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) spørsmål om hun var i stand til å kombinere statsrådsjobben med rollen som småbarnsmor.

Bakteppet for spørsmålet var at Vågslid tre ganger tidligere skal ha sagt nei til å stille i Debatten, med begrunnelsen at hun måtte være hjemme med familien.

Røse mener slike spørsmål skaper en ukultur.

«Det er slike holdninger som gjør at kvinner gruer seg til å fortelle arbeidsgiver at man er gravid. At man presser seg for hardt i svangerskapet, «graviditet er tross alt ingen sykdom». At vi har en permisjonsordning som tar mer hensyn til at kvinner skal tilbake til jobb (igjen slik at barnet ikke utgjør en ulempe) enn den tar hensyn til kvinners helse og behov, skrev Lindtveit Røse om Solvangs spørsmål i sosiale medier.

KrFU: – Vi må ikke være så hårsåre

Nå får Solvang støtte fra Dorte Klokk Indrebø, sentralstyremedlem i KrFU.

– Spørsmålet til Solvang var helt uproblematisk, og et legitimt spørsmål å stille. Jeg synes både Trettebergstuen og Røse her ser spøkelser ved høylys dag, sier Klokk Indrebø.

Hun mener Røse og de andre kritikerne overreagerer, og hindrer ærlige samtaler om forventningene til foreldrerollen.

– Vi må tåle spørsmål om å kombinere småbarnsliv med politikken uten å tillegge hverandre de verste intensjoner. Jeg mener også at dette er spørsmål som mange lurer på – og som like gjerne kunne vært stilt til en småbarnsfar, sier hun, og legger til:

– I dette tilfellet har dette også vært en utfordring for Vågslid tidligere, og det var naturlig å følge dette opp.

– Har hun ikke et poeng med at denne type spørsmål stilles oftene til kvinner enn til menn?

– Det er ikke til å legge skjul på at både kvinner og menn kan få uhyggelige spørsmål når de har små barn. Det er ikke greit, og det vi må jobbe for å motvirke. Men vi må ha takhøyde, og ikke være så hårsåre at vi tolker alt i verste mening.

Røse: – Et selvfølge at det kan kombineres

Vårt Land har forelagt kritikken for Ida Lindtveit Røse. Hun svarer at hun mener at spørsmålet til Solvang er en oppkonstruering av en problem som ikke er reelt.

– Jeg mener det er en selvfølge at man kan kombinere å være statsråd med å være småbarnsmor, eller småbarnsfar for den saks skyld, sier Røse i en tekstmelding til Vårt Land.

Hun viser til at hun selv gjorde store endringer i familielogistikken da hun var statsråd under Kjell Ingolf Ropstads pappaperm i 2020.

– Dette klarte vi å gjøre helt på egen hånd, og er ikke noe noen andre har noe med. Det samme har jeg tillit til at Vågslid gjør.

KRITISERES: Debatten-programleder Fredrik Solvang stiller tirsdag for første gang som debattant i sitt eget program. (Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix/NTB)

Solvang forsvarer spørsmål

Røse er én av flere politikere som har reagert på spørsmålet som Solvang stilte. Alma Tokle fra Unge Høyre kalte spørsmålet «gammeldags» i en kronikk i VG.

– I 2025 burde det ikke være noen motsetning mellom det å være mor og det å kunne ha en høy stilling eller en viktig lederposisjon, skrev Tokle.

Også Vårt Land-redaktør Berit Aalborg har stilt seg bak kritikken.

– Dette er noe kvinner hele tiden må forholde seg til, som ikke menn må. Det er forstemmende, har hun sagt til TV2.

Solvang har på sin side forsvart spørsmålet, som han mener var relevant i situasjonen.

– Selvfølgelig får menn dette spørsmålet hver eneste dag. Moderne menn beinflyr mellom jobb, barnehager og aktiviteter, så der tar dere rett og slett feil. Men hadde jeg stilt dette spørsmålet til en mannlig politiker, ville det antakelig sett ut som at jeg bare gjorde det for å være politisk korrekt, sa Solvang i det han kalte en «rant», en tirade, på Instagram.

Lindtveit Røse stiller sammen med blant annet Anette Trettebergstuen (Ap) i Debatten tirsdag kveld. Siden programleder Fredrik Solvang stiller til debatt selv, er det Dagsnytt 18-programleder Espen Aas som tar rollen som debattleder i den første delen av programmet, som også er programleder i NRK-programmet «Dagsnytt 18».