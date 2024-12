USA presser på for å kalle inn 18-åringer til krigen

Snart har krigen i Ukraina vart i tre år.

Menn blir vernepliktige når de fyller 18 år.

Ukraina har et desperat behov for nye soldater ved fronten.

Menn mellom 18 og 60 år har med noen få unntak forbud mot å forlate Ukraina.

Nå retter USA og president Joe Biden et sterkt press mot president Volodymyr Zelenskyj:

Ukraina må senke mobiliseringsalderen ned til 18 år for å få lært opp flere soldater.

For: I dag verken mobiliserer eller utdanner Ukraina nok soldater til å erstatte tapene på slagmarken.

Russia Ukraine War SISTE HEDER: Krigskamerater bærer soldaten Petro Velykiy til graven i Chernyhiv sist onsdag. Den kjente ukrainske skuespilleren falt i kamp mot russiske styrker i Kursk-regionen i Russland. (Dan Bashakov/AP)

Nesten 2.000 enslige barn og unge til Norge

Nå kan Vårt Land fortelle at ukrainske tenåringsgutter kommer til Norge, som flyktninger.

Siden mars 2022 har nesten 1.979 enslige mindreårige – gutter og jenter – kommet til landet og søkt kollektiv beskyttelse.

1.372 av disse er gutter i alderen 17 år og nedover.

825 av disse igjen er 17 år gamle.

271 er 16.

82 er 15.

Dette viser tall oppdatert per 2. desember Vårt Land har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Ukrainsk forening: Ikke unaturlig

– Kommer de enslige, mindreårige guttene til Norge for å unnslippe militærtjenesten i Ukraina?

Spørsmålet går til to ukrainske foreninger og UDI.

– Det er ikke unaturlig at noen unge gutter velger å reise fra Ukraina, alene, for å slippe unna militærtjeneste og krig, sier Natalia Ravn-Christensen, nestleder i Den Ukrainske Forening i Norge.

Hun har ikke møtt noen selv, men hørt om noen enslige, mindreårige gutter som har kommet.

Aldersgrensen er senket i år

– Det er ikke utenkelig, sier Jørn Sund-Henriksen, leder i Norsk-ukrainsk venneforening, som arbeider med økt militær og økonomisk støtte til Ukraina.

Sund-Henriksen peker på at aldersgrensen for hvem som kan mobiliseres til krigen nå går nedover. I år er den senket fra 27 til 25 år.

Dermed kan alle ukrainske menn som er mellom 25 og 60 år tvangsmobiliseres til krigstjeneste.

Democracy in Europe Ukraine's Battle BRUKER TVANG: Da aldersgrensen for tvangsmobilisering ble senket fra 27 år til 25 i vår, fikk Ukraina tilgang på rundt 50.000 nye soldater. (Efrem Lukatsky/AP)

Forteller hvorfor de har flyktet

– Vi kartlegger ikke individuelle asylanførsler for personer som innvilges opphold etter regelverket for kollektiv beskyttelse, forteller Lars Borge Blomquist, enhetsleder i UDI Beskyttelse.

Men en liten gruppe mindreårige ukrainere forteller UDI hvorfor de har flyktet, men UDI har taushetsplikt:

– Siden krigen startet er det registrert 18 søknader fra enslige mindreårige ukrainere som faller utenfor ordningen om midlertidig kollektiv beskyttelse. Disse blir vurdert individuelt. Arbeidet med å intervjue denne gruppen pågår. Vi kan ikke gå inn på hvilke grunner disse oppgir for å søke beskyttelse i Norge, sier Blomquist.

Tenker på nasjonens framtid, trenger menn

Forsvarskrigen mot Russlands invasjonsstyrker koster Ukraina dyrt.

Vel 65.000 soldater skal være drept siden februar 2022, skriver magasinet Forbes og viser til ualosses.org. Det ukrainske nettstedet samler inn informasjon om drepte soldater fra åpne, offentlige kilder.

Men president Zelensky nekter å gi etter for presset fra USA og president Biden om å senke tvangsmobiliseringsalderen helt ned til 18 år.

Statssjefen mener at krigen handler om landets framtid, derfor har ikke Ukraina råd til å miste tusentall unge menn, som ikke har rukket å stifte familie og bli fedre.

De fleste ukrainske menn under 25 har ikke barn ennå – og krigens tall er brutale:

For hvert barn som fødes blir tre drept i krigen.

Russia Ukraine War Battle Race BESØKER FRONTEN: Sist helg kom president Volodymyr Zelensky (midten) til fronten ved Kupiansk, nord i Ukraina. Sammen med generaloberst Oleksandr Syrski (t.h.) sjekker han frontlinjen. (Efrem Lukatsky/AP)

Unge menn reiser østover, alene

Natalia Ravn-Christensen i Den Ukrainske Forening i Norge kjenner unge, ukrainske menn som har reist den andre veien – tilbake til Ukraina.

– Flere har kommet til Norge, som mindreårige, sammen med mødre. Når de så ble 18 år og myndige valgte de å reise hjem, alene, for de vil være i landet. De opplevde kanskje at det var feil å være i Norge mens fedrene er i krigen.

Frp: Norge ingen frihavn

Norge har gitt 18.000 ukrainske menn i stridsdyktig alder – altså mellom 18 og 60 år – midlertidig beskyttelse siden krigen brøt ut, opplyser Justisdepartementet.

Fremskrittspartiet mener det blir helt feil at Norge skal gi opphold til personer som unndrar seg militærtjeneste.

– President Volodymyr Zelenskyj har vært veldig klar på at Ukraina trenger flere soldater. Da skal ikke Norge bidra til at personer som deserterer får en frihavn her, sier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg, til P4.

Sliter med desertering, endret lov

Ukraina sliter med desertering. Ifølge ukrainsk påtalemyndighet er det hittil tatt ut tiltale mot over 60.000 ukrainere som har desertert fra hæren siden den russiske invasjonen, melder Kyiv Post.

Antallet soldater som deserterer er nå så høyt, og soldatmangelen er så prekær at nasjonalforsamlingen vedtok en ny lov i august:

Soldater som stikker av for første gang, slipper straff dersom de melder seg til tjeneste og kler på seg uniformen igjen.