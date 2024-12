Historisk endring av abortloven – Stortinget stemmer i dag

Gruppen Menneskeverd gjør et siste forsøk på å markere sin motstand. Tirsdag morgen møter gruppen opp utenfor Stortinget for å levere fra seg 55.000 underskrifter som skal markere motstand mot at abortloven endres. Men alt tyder på at motstanderne ikke vil nå fram.

Etter alt å dømme er det flertall for å endre loven. Det betyr at grensen for selvbestemt abort utvides fra 12 til 18 uker. Samme grense skal gjelde for fosterreduksjon, av og til omtalt som tvillingabort.

Stemmer etter overbevisning

Høyre og Fremskrittspartiet har fristilt stortingsrepresentantene sine slik at de kan stemme etter egen overbevisning. Flere av stortingsrepresentantene har varslet at de vil støtte utvidelsen.

Da helsekomiteen la fram sin innstilling i forrige uke, var det klart flertall for endring. Saksordfører Sandra Bruflot (H) anslo da at det ville ligge an til at rundt 100 stortingsrepresentanter vil stemme for loven, altså godt over flertallet på 85 som kreves.

Full sal

Det er en fullsatt sal som settes for å votere over forslaget. Vanligvis er ikke alle stortingsrepresentantene til stede under en votering, men Rødt ba om full sal i dette tilfellet for å sikre faktisk flertall.

Saken har splittet internt i flere partier og også i regjeringen. Senterpartiet tok dissens i regjering mot flere av de foreslåtte endringene. Likevel lot partiet stortingsrepresentantene stemme fritt etter hva de selv mener, og flere har varslet at de vil stemme for at retten til selvbestemmelse utvides.

Mange har pekt på at tiden har løpt fra dagens abortlov, uansett om man er for en utvidet rett til selvbestemmelse eller ikke. Det er derfor lagt vekt på at loven må evalueres allerede etter fire år.





