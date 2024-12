Aps partisekretær: – Det er en alvorlig situasjon i partiet

– Det er en alvorlig situasjon i partiet, og vi fikk en alvorlig dårlig måling i går. Men jeg håper jo at i dag så er det en viktig sak som vi har jobbet lenge med, en historisk sak. Og jeg håper at den får mest oppmerksomhet i dag, sier Stenseng til NRK.

På spørsmål om Jonas Gahr Støre sitter trygt som partileder og statsminister, svarer Stenseng:

– Det er landsmøtet vårt som skal velge sentralstyre og ledelse, jeg forholder meg til at det er partiorganisasjonen vår som skal ha de prosessene.

Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på kun 16,5 prosent på en meningsmåling fra TV 2 mandag. Flere kilder i Arbeiderpartiet, både navngitte og anonyme, har gitt uttrykk for at tiden er inne for et bytte av partileder.

– Det er ulike meninger om personer både i ledelsen og ellers. Men selvfølgelig, vi som sitter i ledelsen har et særlig ansvar, det er alvorlig dårlige målinger for partiet vårt. Så det er ikke så rart at det er ulike meninger om det, sier Stenseng,