Undersøkelse: Det ekte juletreet vekker ennå mest følelser

Det viser Plantasjens årlige trendundersøkelse utført av Respons Analyse.

– Vi har sett en jevn økning i interessen for kunstige juletrær blant våre kunder de siste årene. For mange handler dette om mer enn det praktiske – det er et bevisst valg om å investere i noe varig som kan gjenbrukes år etter år, sier markedssjef Vibeke Næss i Plantasjen i en epost til NTB.

Mens 33 prosent vil ha ekte juletre, planlegger flertallet, 44 prosent, å ha kunstig juletre som sitt hovedjuletre i år.

20 prosent skal ikke ha juletre i det hele tatt, mens 4 prosent velger alternative – ofte kreative – løsninger.

Duften av jul

Undersøkelsen ble utført 12. til 20. november og omfatter et landsrepresentativt utvalg på 1007 respondenter.

Blant dem som velger ekte juletre i år, sier 84 prosent at det er på grunn av tradisjon og nostalgi.

De forbinder ekte juletre med julestemning og gode minner, og i tillegg svarer 62 prosent at lukten av ekte juletre hører til julen. 15 prosent svarer også at de velger et ekte tre fordi de mener det er best for miljøet.

Næss i Plantasjen sier for øvrig at selvhogst fortsatt står sterkt hos mange:

– Det gir juleforberedelsene en helt spesiell og minneverdig start.

Mye tyder på at nordmenn de siste årene er blitt mer opptatt av at om de kjøper ekte juletre, så skal det være norsk. I fjor meldte stiftelsen Norsk mat at de for første gang merket juletrær med «Nyt Norge».

– Norske forbrukere er opptatt av at når de kjøper planter og trær, skal de være kortreist, tilpasset norske forhold, uten uønskede skadedyr og plantesykdommer, lød budskapet.

Utvidet juletretiden

Blant de som velger kunstig tre, sier 57 prosent at langvarig bruk over flere år på rad, er en av de viktigste grunnene. De andre grunnene som nevnes hyppig, er at kunstige trær ikke drysser, de er enkle å lagre etter jul, krever mindre stell og er lette å sette opp.

Kunstige juletrær er blitt gradvis mer populære, i takt med at de ser mer naturtro ut. Dessuten er det blitt vanligere å pynte treet og ha det stående oppe i hele desember, ikke bare fra lille julaften, som var tradisjonen tidligere. 24 prosent oppgir nå at langvarig bruk i høytiden, er en grunn til å velge kunstig.

Mens salget har økt for kunstige trær, har import av ekte juletrær falt i flere tiår. En oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi importerte 166.000 juletrær i fjor, mot 438.000 i 2003.