Stortingspresidenten mener alle barn bør delta på skolegudstjeneste: – Godt av å lære om julehistorien

Stortingspresidenten mener skolegudstjenesten er en viktig arena for fellesskap i førjulstiden, og at skolene bør sørge for at det arrangeres.

– Jeg tenker at barna har godt av å lære om julehistorien og tradisjonene, uansett hva slags religion man har. Det hadde i hvert fall jeg, sier han.

Gharakhani påpeker at han selv kom til Norge som flyktningbarn og er muslim. Allikevel deltok han i julegudstjenestene i oppveksten.

– Jeg syns det er bare fint at man drar til kirken og lærer budskapet om jula, om Jesus, om medmenneskelighet og nestekjærlighet.

Samtidig oppfordrer han kirken til å lage julegudstjenester som er inkluderende for alle, også de som har en annen religion eller som ikke tror.