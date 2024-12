Foreningen Fri har valgt ny leder

Det ble også enstemmig valgt nytt sentralstyre på landsmøtet søndag. Omar Orhan Akhtar ble valgt som politisk nestleder og Ina Hauk som organisatorisk nestleder.

– Vi takker landsmøtet for tilliten. Det er med stor ydmykhet vi påtar oss ansvaret for å drive FRIs arbeid for skeives liv, levekår og rettigheter i Norge og ute i verden videre, sier den nyvalgte lederen på vegne av det nye sentralstyret.

Adom sier at det nye styret blant annet vil jobbe for å øke kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte i skoler og barnehager, og for å sikre trygghet for skeive i Norge.

– Vi har kommet langt i Norge, samtidig er skeives rettigheter stadig under press. Terroren 25. juni 2022 sjokkerte hele det skeive miljøet, hele Oslo og hele Norge. Terroren viser hvorfor vi må fortsette å arbeide for skeives rettigheter og liv, med sikkerhetspolitikk og holdninger

På Fri sine nettsider skriver de at Adom er 32 år gammel, er født i Trondheim og er oppvokst og bosatt i Oslo, og at han har hatt verv i det offentlige og frivillige organisasjonslivet i en årrekke.

Blant annet har han vært leder i Skeivt Studentforum, nestleder i rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune og styremedlem i Oslo Pride.