Mesteparten av Aleppo by under jihadist-kontroll, ifølge SOHR

– Hayat Tahrir al-Sham og allierte fraksjoner tok kontroll over det meste av byen, myndighetssentre og fengsler, uttaler eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som har base i London.

SOHR melder også at Russland, som er alliert med regimet i Syria, har gjennomført flyangrep mot Aleppo by for første gang siden 2016.

Samtidig siterer nyhetsbyrået Reuters to kilder som sier at russiske flyangrep har rammet en forstad til Aleppo.

Nå har også militæret i Syria erkjent at opprørere har inntatt store deler av byen Aleppo.

Innrykkingen i Syrias nest største by har skjedd i løpet av de siste timene, ifølge uttalelsen fra regjeringsstyrkene lørdag formiddag.

Ifølge militærets uttalelse er flere titall soldater drept eller såret i harde kamper mot opprørere i provinsene Aleppo og Idlib.

Militæret viser til en rekke områder med kamper og erkjenner at de midlertidig har trukket seg tilbake. Formålet er angivelig å redde liv og legge til rette for en motoffensiv mot terrorister.

Syria Opposition Et ødelagt kjøretøy som tilhører de syriske regjeringsstyrkene, sett i Kafr Halab, på landsbygda i provinsen Aleppo, fredag 29. november. (Ghaith Alsayed/AP)

– Trakk seg tilbake

Tidligere har SOHR-leder Rami Abdulrahman hevdet at «det har ikke funnet sted noen kamper, ikke et eneste skudd har blitt avfyrt, ettersom regimets styrker trakk seg tilbake» i Aleppo.

Islamistiske styrker har den de siste dagene gjennomført en lynoffensiv flere steder i Syria.

En militærkilde sa til Reuters i natt at syriske myndigheter har stengt flyplassen i byen. Meldingene kom etter at syriske opprørere som kjemper mot president Bashar al-Assad, fredag sa at de hadde nådd sentrum av Aleppo.

Videre sa tre militærkilder at den syriske hæren har stengt alle veier inn til byen. Ifølge kildene trakk syriske regjeringsstyrker seg tilbake fra områder der opprørere har gått inn.

– Venter russiske forsyninger

Ifølge to syriske militærkilder er det ventet nye militære forsyninger fra Russland til den russiske flybasen Hmeimim nær kystbyen Latakia innen 72 timer.

Onsdag ledet den ytterliggående opprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og allierte fraksjoner en sjokk-offensiv mot regjeringskontrollerte områder. Jihadistene og opprørerne har møtt tilsynelatende lite motstand idet de har rykket inn i Aleppo for første gang siden 2016. Ifølge SOHR er minst 255 mennesker drept i kampene.

Eksilgruppen SOHR operer fra Storbritannia, men får informasjon fra et nettverk av kilder som befinner seg i Syria.