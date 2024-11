KrFU-lederen mener kristne verdier er i fare – vil stenge ute islamister

I det siste har flere fra Norges kristendemokratiske politiske fløy engasjert seg i kontroversielle verdidebatter. Tidligere i sommer uttalte Bjuland at «tradwife»-trenden var positiv. Nå sier han at KrF må ta innover seg at vi lever i nye tider og han tar et klart standpunkt mot radikal islam. For å løse problemet foreslår han å stenge grensene for radikale islamister, skriver Aftenposten.

– Det er helt klart at vi må ta tak i elefanten i rommet. Radikale islamister har fundamentalt andre verdier enn de kristne, vestlige verdiene som vårt land er bygget på. Disse verdiene må vi stå opp for, sier Bjuland.

KrFU-lederen mener at problemene er tydelige i det norske samfunnet. Han peker på økende ungdomskriminalitet, polarisering og rapporter om voksende antisemittisme.

Han viser også til naboland i Europa som eksempler på hvordan han frykter situasjonen kan utvikle seg i Norge:

– Vi kommer ikke unna at det finnes miljøer innen islam som har helt andre holdninger til andres religioner og verdier, og som uttrykker seg på andre måter, sier han og fortsetter:

– De snakker om vold og menneskeliv på en helt annen måte enn vi gjør i Vesten. Det er helt usmakelig og skremmende.

Bjuland mener at det er de kristne verdiene i samfunnet som legger til rette for at ulike menneskegrupper kan sameksistere.