Kittelsen-maleri satte auksjonsrekord – solgt for 36 millioner kroner

Onsdag gikk Kittelsens ikoniske verk under hammeren i Gamle Logen i Oslo. Det er auksjonshuset Grev Wedels plass Auksjoner som auksjonerte bort bildet.

– Det er å anse som en historisk begivenhet. Og jeg tviler på om «Kvitebjørn» noen gang blir å se igjen på markedet, sa auksjonsleder Hans Richard Elgheim til NTB i forkant av auksjonen.

Den tidligere auksjonsrekorden i Norge ble satt av et annet Kittelsen-bilde, «Andersnatten», som gikk for 14 millioner kroner i 2020.

Lite er kjent om bildets eierhistorikk da det har vært i privat eie, sist hos shipping-arving Petter Olsen.

Nasjonalmuseet har uttalt at de ønsker seg bildet, men at de ikke har råd. De har likevel et håp om at kjøperen donerer bort eller låner ut bildet til museet slik at det blir tilgjengelig for publikum.

«Kvitebjørn kong Valemon» er et av Kittelsens mest kjente verk. Han lagde det i 1912, bare to år før han døde, 56 år gammel. Motivet er fra Asbjørnsen og Moe-eventyret om kong Valemon, som ble forvandlet til en bjørn av en heks etter å ha nektet å gifte seg med henne.