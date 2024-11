En kartlegging Vårt Land har gjort viser at det nå er flertall på Stortinget for selvbestemt fosterantallsreduksjon til uke 18.

Avgjørelsen faller tirsdag 3. desember når en fullsatt stortingssal skal stemme over Støre-regjeringens forslag til ny abortlov.

NRK har allerede talt seg fram til at det blir flertall for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Om fosterantallsreduksjon (også kjent som «tvillingabort») har det derimot hersket usikkerhet fram til nå:

Vil det bli flertall for å utvide grensen for kvinners selvbestemmelse til uke 18 også her, slik regjeringen foreslår?

Nå kan Vårt Land altså melde at det blir flertall for dette.

Ferskt MDG-vedtak: Går sammen med Ap, SV, Rødt og Venstre for uke 18

Foruten Arbeiderpartiet har SV sagt offentlig at de vil utvide grensen for selvbestemt fosterantallsreduksjon til uke 18.

Partiene Rødt og Venstre opplyser overfor Vårt Land at de vil stemme samlet for det samme.

Onsdag ettermiddag avgjorde dessuten MDG på sitt gruppemøte at alle partiets stortingsrepresentanter vil stemme for uke 18.

Til sammen har de fem partiene – Ap, SV, Rødt, MDG og Venstre – 80 stortingsrepresentanter. Dermed mangler de fem stemmer for å nå det magiske tallet 85, som trengs for å ha flertall i Stortinget.

Det betyr at de trenger hjelp fra Høyre, Senterpartiet eller Fremskrittspartiet sine representanter.

Alle tre partiene har varslet at representantene får stemme i tråd med sin personlige overbevisning.

Fosterantallsreduksjon

«En prosedyre i et svangerskap med to eller flere fostre, der man avslutter utviklingen av et eller flere fostre mens et eller flere fostre lever videre».

Også kjent som tvillingabort.

Vårt Land-sjekk: Syv representanter fra Sp og Høyre sikrer flertall

Nå viser Vårt Lands kartlegging av fristilte representanter fra Sp og Høyre sikrer flertall for selvbestemt fosterantallsreduksjon fram til uke 18.

I Sp bekrefter Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen, Margrethe Haarr og Aleksander Øren Heen at de vil stemme for uke 18.

I Høyre har helsepolitikerne Sandra Bruflot og Erlend Svardal Bøe flagget støtte i Helse- og omsorgskomiteens innstilling om ny abortlov, som ble avgitt i går.

Også stortingsrepresentant Turid Kristensen fra Akershus bekrefter overfor Vårt Land at hun støtter dette.

«Jeg kommer til å stemme for», skriver hun per SMS.

Flere Vårt Land har kontaktet i Høyre, Sp og Frp har ikke bestemt seg ennå eller svart på våre henvendelser. Flertallet kan dermed bli større enn kartleggingen viser.

Slik begrunner Sp-kvinner sitt ja til uke 18

Siv Mossleth, som representerer Nordland på stortinget og Sp i Helsekomiteen, begrunner sitt standpunkt slik i en SMS til Vårt Land:

«Legeforeningen ser ingen medisinskfaglige grunner til at fosterantallsreduksjon skal behandles annerledes enn abort av ett foster, og mener flertallet i abortutvalget legger til rette for en fortsatt forskjellsbehandling av kvinner som er gravid med to eller flere foster sammenliknet med kvinner som er gravid med ett foster».

Sps Åslaug-Sem Jacobsen, som representerer Telemark, sier det slik:

«Kvinners selvbestemmelse over egen kropp og eget liv er veldig viktig for meg. Derfor ønsker jeg selvbestemt abortlov til uke 18. Når legeforeningen og andre slår fast at det ikke er noen medisinske argumenter som taler for at kvinner plutselig må til nemnd om de vil beholde et foster og ikke flere, opplever jeg forslaget om å begrense kvinners selvbestemmelse i spørsmålet om fosterreduksjon som både selvmotsigende med tanke på ny lov, og også som nok en måte å skulle moralsk bestemme over kvinner».

Sp-represenant fra Sogn og Fjordane, Aleksander Øren Heen, gir denne kommentaren:

«Etter mitt syn er det vanskeleg å finne medisinske grunnar for å ikkje ha likt veketal for abort som for fostertalsduksjon. [...] Elles vil ein òg risikere at alternativet blir abort av begge foster dersom ein har avvikande veketal».

Derfor har det vært ekstra spenning rundt utfallet

Årsaken til at det har vært knyttet ekstra spenning til hvor flertallet lander om selvbestemt fosterantallsreduksjon, er at regjeringen foreslår å utvide grensen mer enn noen av stortingspartiene sine program tar høyde for.

Lovforslaget er også mer liberalt enn noe medlem i Abortutvalget har foreslått. Der gikk et knappest mulig flertall inn for å frede Kjell Ingolf Ropstad og KrFs omstridte innstramming fra 2019 om fosterantallsreduksjon. Mindretallet på seks mener at det er medisinsk forsvarlig og riktig å gi kvinnen siste ord ut 14. svangerskapsuke.

Senterpartiets program sier at dagens abortlov skal ligge fast og partiet har markert uenighet ved å ta dissens i regjering, både om utvidelsen av grensen for selvbestemt abort og fosterantallsreduksjon. Men partiet har tradisjon for å la stortingsrepresentantene sine stemme fritt i samvittighetsspørsmål.

Høyre er, som største opposisjonsparti, i samme posisjon. Programmet sier nei, men det er delte meninger internt og Høyre har en viss tradisjon for å fristille representantene sine når Stortinget tar stilling til virkelig store verdispørsmål.

Frps program omtaler ikke abort, men slår i stedet fast at «partiets medlemmer stilles fritt i spørsmål av religiøs og livssynsmessig karakter som ikke entydig dekkes av partiprogrammet, herunder spørsmål om adopsjonsmuligheter for homofile, ekteskapslovens innretning og assistert befruktning».

Den politiske historien

Før 2016 ble det oppfattet som rettslig uklart om gravide hadde rett til fosterantallsreduksjon på lik linje med abort før utgangen av tolvte svangerskapsuke.

Helsedirektoratet ba derfor i Helsedepartementet om en avklaring på om det skulle anses som abort i rettslig sammenheng.

I 2016 avga lovavdelingen i Justisdepartementet en tolkningsuttalelse: Fosterantallsreduksjoner anses som abort, og er regulert av abortloven.

Kilde: Abortutvalgets NOU

