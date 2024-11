– Å pusse steinene og tenne et lys hver 26. november er en enkel, men viktig markering vi som kirke kan ta del i, sier Petter Johannessen til Vårt Land.

Han er prost i det som heter Østre borgesyssel prosti, som omfatter indre Østfold.

26. november er det 82 år siden 529 norske jøder ble sendt til gasskamrene i Auschwitz.

Klokken 14.55 torsdag 26. november 1942 la troppetransportskipet Donau ut fra Amerikalinjens kai i Oslo.

Ombord var 529 jøder som hadde blitt arrestert i ukene forut. Bare ni menn overlevde dødsleiren.

LYSTENNING: Halden-ordfører Fredrik Holm og prost Petter Johannessen tenner lys ved snublesteinene i Halden. (Privat)

Ligger 757 snublesteiner i Norge

Siden 2010 er det blitt lagt ned 757 snublesteiner i Norge. Hver av dem minnes en norsk jøde som ikke overlevde nazistenes utryddelsesleirer.

Ifølge jødisk tradisjon dør et menneske to ganger – først ved jordlig bortgang, deretter når navnet sies eller tenkes for siste gang.

Den tyske kunstneren Gunter Demnig har tatt tak i denne tankemåten, og bruker den som utgangspunkt for kunst- og minnesmerkeprosjekt snublesteiner.

Tre av dem ligger i Østfold-byen Halden.

Kirkelig tiltak: Marker deportasjonsdagen

Alle tre er nå pusset av prost Petter Johannessen. Han fikk med seg Halden-ordfører Fredrik Holm og Evy-Anni Evensen, leder i Halden kirkelige fellesråd.

Johannessen mener det er viktig for Den norske kirke å bidra – med å pusse snublesteiner og tenne lys

– Det som skjedde med jødene den gangen ikke må glemmes.

Prosten sier at det er viktig for majoritetstrossamfunnet å ta ansvar og være en motkraft. Johannessen minner om at i vår kom utredningen om Den norske kirke i møte med jødedom og jøder, bestilt av Mellomkirkelig råd og Bispemøtet.

– Et av flere tiltak som utredningen nevner er markering av deportasjonsdagen den 26. november, sier Johannessen.

HALDENSER: Snublesteinen som minner og hedrer Moritz Jaffe er nå pusset blank slik at alle kan lese at haldenseren ble drept i Auschwitz. (PRIVAT)

Jøder våger ikke å vise at de er jøder

Han er skremt av antisemittismen som er blitt svært synlig i Norge etter 7. oktober i fjor.

– På sosiale medier ser vi tydelig en aggresjon og demonisering som er skremmende. Og med en dehumaniserende språkbruk trigger dette både hat og vold.

Som leder i Den norske kirke er det viktig for ham å si at norske jøder skal føle seg trygge i Norge, og at kirken skal være med å sikre denne tryggheten.

– Jeg ser at norske jøder ikke våger å vise at de er jøder. Slik skal vi ikke ha det.

Leste opp historiene

De tre snublesteinene i Halden er delt på to steder. Ved hver sten hadde prosten, ordføreren og fellesrådslederen en enkel seremoni:

De pusset steinene blanke, leste opp historien til hver av personene slik den er presentert på snublestein.no og tente lys.

Steinene i Halden minner og hedrer Moritz Jaffe og søskene Fritz Hammerschlag og Toni Hammerschlag. Alle ble drept i Auschwitz.

– Vi ønsker å holde fast i noe viktig, at disse som ble forsøkt utvisket fra historien skal huskes av oss som er tilbake, sier Petter Johannessen.

DØDSSKIPET: Det tyske lasteskipet Donau gikk fra Oslo 26. november 1942 med 529 norske jøder ombord. (Fossum, Georg W./NTB)

Ønsket nasjonal minnedag

MDG fremmet i 2022 et forslag om å gjøre 26. november til en nasjonal minnedag for Holocaust i Norge.

Forslaget kom etter en artikkel i Vårt Land der både HL-senteret, Jødisk Museum i Oslo og Det Mosaiske Trossamfund støttet en slik minnedag.

Stortingsflertallet sa nei.