Tro kan avgjøre om du får jobb – frykter flere vil skjule troen

Et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo konkluderer med at åpenhet om kristen tro i jobbsøknader fører til at sannsynligheten for å bli innkalt til intervju synker.

Studien, som ble gjort av Edvard Larsen og Arnfinn Midtbøen, ble først omtalt av forskning.no.

Forskerne bak artikkelen skriver at sjansen for å bli kalt inn til intervju faller med over 17 prosent, ved åpenhet om kristen tro i søknaden.

– Det er bedre å ha et høl i CV-en enn en bibelskole

William Matteus Fonn har i en ytring i Adressa nylig stilt spørsmålet: «Har arbeidslivet plass for troende?»

Han er skribent med tilknytning til den kristelige tankesmien Skaperkraft. Vårt Land ringer for å høre mer om hva Fonn tenker om forskningsrapporten.

– Det er fascinerende at tro og religion er noe man har en skepsis til. Og denne forskningen viser at det er mindre ønske om å ha kristne på arbeidsplassen sin.

Fonn tror slike tall og undersøkelser vil føre til mindre åpenhet:

– Virkningene av dette vil være at færre er åpne om sin tro.

Studenttall fra Laget viser trend om mindre åpenhet

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag), som Fonn er en del av, gjennomførte tidligere i år en studentundersøkelse, som Vårt Land omtalte.

Den viste at 69 prosent av studenter oppgir at det stemmer helt eller delvis at de ikke tar opp sin kristne tro med mindre de får direkte spørsmål om det.

72 prosent svarer at årsaken er «Fordi jeg tenker at den andre ikke ønsker å høre om det».

– Jeg ser trenden blant unge kristne studenter og denne forskninger i sammenheng ja. Det er bedre å ha et høl i CV-en, enn å ha bibelskole på CV-en, sier Fonn.

Forskerne ved Universitetet i Oslo kom fram til resultatene sine ved å sende ut 2.779 falske jobbsøknader med ulike opplysninger om religiøs tilhørighet.

Det hører med til historien at muslimske menn med bakgrunn fra utenfor Europa hadde enda lavere sjanse til å bli kalt inn til jobbintervju, skriver Forskning.no.

Jeg har lyst til å være overrasket over det som kommer fram, men jeg er ikke det — William Matteus Fonn

Norsk fenomen – ikke slik i England

Edvard Larsen, som er en av forskerne bak den nye studien, har tidligere sammenlignet tall i Norge med tall fra England, uten å finne den samme tendensen der. Da han ble intervjuet av Vårt Land i 2019 var han overrasket over innvirkningen tro hadde på jobbsøking.

– Det overrasker oss at kristen bakgrunn slår negativt ut når man skal søke jobb.

Tilbake i 2019 sendte han og kolleger ut nesten 20 000 fiktive jobbsøknader til land i Europa. Konklusjonen var den gang at både religiøs tilhørighet, men også navn hadde en innvirkning på sannsynligheten for å bli kalt inn til jobbintervju.

I artikkelen publisert på forskning.no blir utelatelsen av personer som er åpne om tro beskrevet som et «norsk fenomen», fordi man ikke ser de samme tendensene i andre land man har undersøkt.

– I Norge er tanken om at tro er personlig satt seg veldig

William Matteus Fonn gjør seg følgende tanker om denne forskjellen mellom Norge og andre land:

– I Norge har tanken om at tro og religion er personlig satt seg veldig. Tro og religion er veldig mye tydeligere i andre land, men i Norge er kristne allerede ganske private rundt egne tanker og livssyn.

Han tror at økt åpenhet om tro vil få positive følger.

– Hva kunne skjedd om vi skapte et samfunn der det var bra med tro? Ulike bakgrunner, uansett hva det er, skaper ulike perspektiver, og det tror jeg vil være positivt.

– Hvor overrasket er du over tallene som har kommet fram?

– Jeg har lyst til å være overrasket over det som kommer fram, men jeg er ikke det. Samtidig er det at tallene er såpass høye overraskende.

I debattinnlegget i Adressa diskuterer han avisa Nordlys, som på lederplass slår fast at «Religion er en privatsak». Fonn skriver at en slik holdning om tro signaliserer at det er greit å tro, men ikke å snakke om det.

– Det er nok veldig mange som tenker sånn (at tro er privatsak, journ.anm.). Slike tanker er problematisk og fører til at folk som har tro ikke blir kalt inn. Alle som har en tro vet at det stikker dypt og preger livet og det man gjør. Tro varierer fra person til person, som navn, men du skal ikke trenge å skjule det og derfor er det ikke en privatsak.

Fonn utdyper:

– Jeg er veldig kritisk til den måten å tenke på.

Kristendom og arbeidsliv

Fonn tror arbeidsplasser som styrer unna åpne troende går glipp av noe.

– Jeg skal ikke si at kristne arbeidstakere er bedre, men samtidig tror jeg de har mye godt å komme med inn på en arbeidsplass

Han tror videre at en med et kristent syn vil berike arbeidsplassen.

– I kristen tro blir arbeid sett på som noe som tjener Gud og medmennesker, ikke bare noe som gir lønn. En slik arbeidsetikk vil være til berikelse for en arbeidsplass.