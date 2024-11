Gaza-gissel drept i israelsk angrep, sier Hamas-talsmann

Ifølge talsmannen er det snakk om et kvinnelig gissel.

– Etter å ha gjenopprettet kontakt med de som hadde ansvar for å passe på fangene, viser det seg at en kvinne ble drept i et område som var under israelsk beskytning nord på Gazastripen, sier talsmannen ifølge Al Jazeera.

Opplysningen er ikke bekreftet av andre kilder, og det er foreløpig ikke kjent hvor eller når angrepet skjedde.

Talsmannen opplyser videre at en annen israelsk kvinne som holdes som gissel, ble kritisk såret.

– Netanyahu og hans regjering er ansvarlig for livene til fangene, sier talsmannen med henvisning til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Israel har så langt ikke kommentert saken.