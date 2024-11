Forskningsartikkel: Norske kristne diskrimineres i jobbsøknader

For kristne som oppgir at de er det i søknaden, synker sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med 17,5 prosent, konkluderer forskerne Edvard Larsen og Arnfinn Midtbøen ved Universitetet i Oslo i en artikkel, som også ble gjengitt av Forskning.no.

De har sendt ut 2779 fiktive jobbsøknader med ulike opplysninger om religiøs tilhørighet til norske arbeidsgivere.

– Vi ser at for majoritetsnorske søkere har tilknytning til kristendom en klart negativ effekt på sannsynligheten for å kalles inn til jobbintervju, sier Midtbøen til nettstedet.

Det er ikke bare kristne som møter på hindringer i søknadsprosessen. Menn fra land utenfor Europa som signaliserer i søknaden at de har tilknytning til islam, må søke på tre ganger så mange stillinger som menn med norske navn uten kristen tilknytning.