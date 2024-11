USA-valget trakk mange unge til NRK: – Overrasket

– Vi er blitt veldig positivt overrasket og ser med glede på den store interesse som unge målgrupper har vist for USA-valget i 2024, sier NRKs prosjektleder for USA-valget, Laurie MacGregor, til Medier24.

Hun forteller at bruken blant de under 30 økte såpass mye at det har dratt opp hele årssnittet for bruken av forsiden.

Artiklene som omhandlet valgresultatene, fikk nærmere én million sidevisninger på valgnatten og dagen derpå, hvorav en firedel var unge under 30 år.

Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen tror interessen henger litt sammen med Trump, samt at Kamala Harris var stor på Tiktok. Han tror de unge besøker NRK.no på søken etter hva som er sant og ikke.

– De fleste av dem har sosiale medier og «feeder» som er fulle av dette stoffet. Så kommer de, tror vi da, til oss for å se, enten for å få en bekreftelse eller avkreftelse på hvordan virkeligheten deres stemmer overens med redaktørstyrte medier, sier han til Medier24.