Netanyahus kontor om arrestordre: – Løgn og antisemittisk

– Israel avviser de absurde løgnene ICC har reist mot oss, heter det i en uttalelse fra Netanyahus kontor som omtaler anklagene som antisemittiske.

Uttalelsen kommer kort tid etter at domstolen utstedte en arrestordre på den israelske statsministeren og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for påståtte krigsforbrytelser i Gaza.

I arrestordren fra ICC framgår det blant annet anklager om at Netanyahu og Gallant godkjente angrep mot sivile på Gazastripen, og at de har brukt sult som et våpen i krigen. Det fremmes også påstander om drap, forfølgelse og andre inhumane handlinger.

Arrestordren betyr i prinsippet at alle ICCs medlemsland har som plikt å arrestere de to lederne dersom de befinner seg på deres territorium.

I uttalelsen fra Netanyahus kontor heter det imidlertid at Israel ikke vil gi etter for press fra domstolen eller andre før krigen mot Hamas er vunnet.

