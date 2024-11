Kronprins Haakon: Vi har jobbet for at Marius skal få hjelp

– Vi har jobbet lenge for at han skal komme til et sted og få mer hjelp, rehabilitering og behandling, sier kronprins Haakon.

Kronprinsen kommenterte kort saken etter stesønnens fengslingsmøte tidligere onsdag. Kronprinsen er på Jamaica, der han er på besøk i anledning å være goodwill-ambassadør for FN.

– Jeg tenker at Marius står overfor alvorlige anklager og at det er opp til politiet og rettsapparatet å behandle dem, sier kronprinsen. Så har jeg tillit til at de gjør en god jobb, sier han videre til NRK og VG, to medier som var på plass på Jamaica onsdag.

På spørsmål om hvordan familien har forsøkt å hjelpe Marius, svarte han:

– Det kan jeg si litt om. Vi som familie og foreldre har vært opptatt av at Marius skal få hjelp. Vi har jobbet lenge for at han skal komme til et sted og få mer hjelp, rehabilitering og behandling. Det er noe vi selv prioriterer høyt. Så må det skje innenfor de rammene rettsapparatet setter, sier kronprinsen.

Han legger ikke skjul på at det var vanskelig å være på reise samtidig som Marius Borg Høiby ble pågrepet, siktelsen utvidet og at han ble framstilt for varetektsfengsling.

– Jeg føler jeg er langt hjemmefra, men jeg setter meg på flyet snart og ser fram til å komme hjem og være sammen med familien, sier kronprins Haakon.