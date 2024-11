Frp dobler oppslutningen i studentmåling

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på vegne av Khrono og Norsk studentorganisasjon (NSO). 1000 studenter over 18 år deltok mellom 25. oktober og 11. november.

I forrige tilsvarende måling fra i fjor fikk Frp en oppslutning på 9,4 prosent. Nå er den om lag doblet til hele 17,8 prosent. Dermed er partiet tredje størst, bak Ap (19,5) og Høyre (18,9).

Ap har gått opp med 2,9 prosentpoeng, mens Høyre har mistet 4,4 prosentpoeng siden i fjor.

Frp populære hos unge menn

Én av fire (25 prosent) unge menn oppgir at de ville ha stemt på Frp. Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror det skyldes en motreaksjon mot politisk korrekthet.

– Jeg tror det er flere grunner til at unge menn søker seg mot Frp. Det er noen unge menn som mener likestillingen har gått for langt, det er nok også en slags reaksjon mot den politiske korrektheten i samfunnet, og det er også en reaksjon mot den grønne klimabølgen, sier Bergh.

Særlig når det gjelder politisk korrekthet, har Frp vært partiet som har vist tydeligst motstand, sier Bergh.

– Studenter er en mangfoldig gruppe

Undersøkelsen viser at vi studenter er en mangfoldig gruppe, sier NSO-leder Kaja Ingdal Hovdenak.

– Nå er det viktig at politikerne virkelig viser oss studenter hvilken politikk de vil føre for studenter fram mot stortingsvalget neste år. De må huske at vi studenter tross alt utgjør 300.000 stemmer, sier Hovdenak til NTB.

De øvrige partiene får følgende oppslutning i undersøkelsen: SV: 15,5 (-3,8), Rødt: 7 (-1,1), MDG: 6,7 (-0,9), V: 6,5 (-0,5), KrF: 3,8 (+0,8), Sp: 3,7 (0), Andre partier: 0,6 (-1,4).

Undersøkelsens feilmargin er på 1,9-3,1 prosent. De fleste endringene er altså innenfor feilmarginen.

