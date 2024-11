Slik svarer Tonje Brenna på om Støre er rett leder for Ap

(SUNDVOLDEN, BUSKERUD): Bakteppet er dystert for Arbeiderpartiet på LO stats kartellkonferanse denne uka, der LO- og Ap-topper er samlet til politisk verksted og sosialisering.

Onsdag publiserte NRK og Aftenposten en måling der Fremskrittspartiet er større enn regjeringspartiene til sammen.

Mens Sylvi Listhaug og co. får støtte fra hver fjerde velger – 25,3 prosent – får Ap bare 17,5 prosent oppslutning.

Ap-ledelsen har lenge vegret seg for å bruke krise-ordet om partiets dårlige oppslutning på målingene.

Men i et intervju med NRK på Kartellkonferansen torsdag tok LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Jørn Eggum og Mette Nord ordet i bruk i et intervju. Alle tre sitter i Aps sentralstyre.

Nå får Peggy Hessen Følsvik støtte av Ap-nestleder og arbeidsminister Tonje Brenna:

– Jeg mener det LO-lederen sier er veldig godt sagt, nemlig at et valgresultat med disse tallene vil være krise, sier hun til Vårt Land.

Brenna sier det vil være «et annet Norge hvis dette blir valgresultatet» og at det vil være krise «først og fremst for folk i Norge»

– Vi kommer til å få et mer brutalisert arbeidsliv med en borgerlig regjering, som vil prioritere å lette skattene for de som har aller mest fra før. Det er helt uklart hva det er de har tenkt å gjøre for vanlige folk og alle som er avhengig av forskjellige velferdstjenester, sier hun.

Er Støre rett mann til å lede Ap? Slik svarer Tonje Brenna

Syv av de siste ti månedene har Ap hatt under 20 prosent oppslutning på snittet av medienes målinger, viser nettstedet Poll of polls sin oversikt.

– Er Jonas Gahr Støre, som er partileder i denne situasjonen, rett mann til å lede Ap inn mot stortingsvalget i 2025?

– Med altfor dårlige målinger over altfor lang tid, er fortsatt at svaret er politikk. Vi må jobbe bedre med nye politiske løsninger og at vi må klare å komme tettere og nærmere folk i kommunikasjonen. Og i løpet av de siste årene har det vært formidable endringer i Norge. Den som hadde det vanskelig i 2020 har nå fått det veldig mye vanskeligere. Den som knapt hadde en økonomisk bekymring i 2020, har fått veldig mange flere bekymringer. Dette har vi en plan for å løse, svarer Tonje Brenna.

– Men nå snakker du om politikk. Er Støre rett mann – ja alle nei?

– Ja, Jonas er leder i Arbeiderpartiet og han er motivert til å fortsette. Det er jeg glad for, svarer hun.

Pressekonferanse om Ukrainske flyktninger i Norge VARSLER KAMP MOT FRP: Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap). (Ole Berg-Rusten/NPK)

– Kommer til å utfordre Frp mye mer fremover

Fremskrittspartiet og Høyre er nå jevnstore på snittet av målingene i november med henholdsvis 22 og 22,4 prosent oppslutning.

På NRK og Aftenpostens måling får Høyre 21,5 prosent. Erna Solbergs parti nærmer seg resultatet fra valgnederlaget i 2021 på 20,4 prosent.

– Hvem blir Aps hovedmotstander i valgkampen nå, Tonje Brenna?

– Det er jo borgerlig side i stort som er hovedmotstandere, men vi kommer til å utfordre Frp mye mer fremover og avkreve svar fra dem. For Frp vokser først og fremst basert på å beskrive problemer. De må også vise kortene og fortelle hvordan de har tenkt å gjøre Norge til et bedre land å leve i.

Brenna vil utfordre Frp på det «folk er opptatt av»:

– Folk er bekymret for økonomien sin. De er bekymret for kriminalitet. De er bekymret for om vi har kontroll på grensene. At nabolagene våre er trygge. Og når folk er opptatt av det, så skal også valgkampen handle mye om det. I tillegg til velferdssakene som helse og god eldreomsorg, sier hun.

I den ferske målingen får Høyre og Frp rent flertall, slik mandatene på Stortinget fordeles. Sylvi Listhaug har sagt at det største partiet bør få statsministeren.

– Hva føler du ved tanken på Sylvi Listhaug som statsminister i Norge?

– Altså jeg er ikke så opptatt av hva jeg føler, men av hvilken politikk de vil føre Og en borgerlig regjering med en Frp-statsminister og et stort Frp er en annen regjering enn en borgerlig regjering med et annet styrkeforhold mellom de partiene, sier Brenna.

Hun sier hun er «urolig for at flere får et dårligere velferdstilbud i Norge og et arbeidsliv hvor folk ikke lenger har trygghet for jobben».

Blant eksemplene hun trekker fram er kutt i fagforeningsfradraget og større adgang for arbeidsgivere til å ansette folk midlertidig.

– Så jeg er redd for at det vil gjøre hverdagen til folk vanskelig, rett og slett.

---

Kartellkonferansen

LO Stats kartellkonferanse er et tradisjonsrikt politisk verksted for arbeiderbevegelsen.

Foruten LO pleier Ap å være godt representert med partitopper.

Kartellkonferansen har vært avholdt på Pers hotell på Gol siden 1970-tallet, men er nå flyttet til Sundvolden hotell i Buskerud.

---

Mener Frp «lager motorvei til svenske tilstander»

– Hva er den konkrete forskjellen på å få Sylvi Listhaug som statsminister og Erna Solberg som statsminister?

– Sylvi Listhaug er leder i Frp, Erna Solberg i Høyre. Frp står lenger unna Ap politisk, sier Brenna kort.

Så kommer likevel et politisk angrep på retningen hun mener Frp vil ta Norge i:

– Frp står for et samfunn hvor man prioriterer de som har mest fra før og hvor man setter enkeltgrupper opp mot hverandre. De er ofte mer oppsatt av å karakterisere problemene enn å faktisk komme med løsningene. Det bringer ikke Norge videre, sier hun.

Norge har en del utfordringer – og veldig store muligheter, mener Brenna. Derfor må vi ta vare på «noe av det mest verdifulle vi har», fastholder hun: «små forskjeller og tillit mellom folk»

– Det er en grunnleggende norsk ting at vi stoler på hverandre og går på butikken uten å låse døra, for vi stoler også på naboen, sier hun.

Hun advarer mot å «sette grupper opp mot hverandre». Og mot Frps løsninger på spørsmål om kriminalitet og innvandring:

– Det er ingen sammenheng mellom det de sier og politikken de fører. De kutter for eksempel de aller fleste integreringstiltak i sine alternative budsjett, samtidig som de sier at det er et problem at folk ikke er god nok integrert, sier Brenna.

Integreringsministeren leverer en totalslakt av Frps integreringspolitikk:

– Nøkkelen til å bli integrert i Norge er to ting: Du må kunne norsk og du må ha en jobb å gå til. Og de kutter i sine alternative budsjett alle kvalifiseringstiltakene som finnes på integreringsområdet. Det de gjør i stort er jo egentlig å lage en motorvei til det de advarer mot, nemlig svenske tilstander, hvor vi får både dårligere integrering og egentlig et mindre produktivt land, fordi færre innvandrere kommer i jobb. Det er jo det de selv har advart mot når de har sett til Sverige og sagt at det er et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres. De fører jo en integreringspolitikk som ligger nærmere slik Sverige gjør det, samtidig som de advarer mot svenske tilstander. Og det viser jo dobbeltheten i Fremskrittspartiet.