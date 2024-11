Færre barn fødes med Downs

Medisinsk fødselsregister legger tirsdag fram tall for hele 2023:

Nå fødes det færre barn med alvorlig hjertefeil og kromosomavvik - inkludert Downs syndrom.

KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse sier de ferske tallene bekymrer henne:

– FHI sier nå tydelig at blant kvinnene som får påvist barn med Downs syndrom i svangerskapet, velger rundt 90 prosent å avslutte svangerskapet. Dette er en utvikling som bekymrer meg. Disse tallene viser at noe åpenbart svikter når det kommer til å tilrettelegge for at familier skal oppleve at de kan bære frem barn med kromosomvariasjoner.

Tallene fra årene 2019–2023 viser at var det en tydelig nedgang i andelen levendefødte barn som ble registrert med kromosomavvik:

Færre levdendefødte med trisomi 21 og Downs syndrom

2019: Av alle registrerte med kromosomavvik ble 37 prosent – 83 av 224 – født levende.

2023: Av alle registrerte med kromosonavvik ble 21 prosent – 47 av 222 – født levende.

– Tidligere forskning har vist at når kvinner får vite om trisomi 21-diagnosen i graviditeten, velger opptil 90 prosent å avslutte svangerskapet. Registeret har ikke informasjon om når kvinnene fikk vite om kromosomavviket. Men vi vet at noen får vite det under svangerskapet, mens i en del tilfeller oppdages ikke tilstanden før etter fødsel, sier Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, overlege ved Medisinsk fødselsregister.

Det som er undersøkt er kromosonavvik: trisomi 13, 18, og 21 – og spesifikt trisomi 21 som gir Downs syndrom.

Trisomi 13 gir Pataus syndrom og trisomi 18 gir Edwards synsdrom.

Medisinsk fødselsregister er en del av Folkehelseregisteret (FHI).

Gravide har fått flere tester

Etter at Stortinget liberaliserte bioteknologiloven i 2020, har gravide kvinner i Norge fått tilbud om flere sjekker av fosteret.

Det er tidlig ultralyd i svangerskapsuke 11–14, i tillegg til undersøkelsen i svangerskapsuke 18.

I tillegg får alle kvinner med høy risiko for sykdom hos fosteret, samt alle gravide som er 35 år eller eldre tilbud om blodprøven Nipt – Non-invasiv prenatal test undersøker fosterets DNA via mors blod.

Gravide under 35 år kan selv kjøpe NIPT-testen.

– Flere enn tidligere får tilbud om tidlig ultralyd og NIPT. I tillegg har ultralydapparatene blitt mye bedre de siste årene. Til sammen gjør dette at flere kvinner får informasjon om misdannelser hos fostre i løpet av svangerskapet, enn det som var vanlig tidligere, sier Thomsen.

Kvinner forteller om abortpress

KRFs nestleder liker ikke det nye testregimet.

– Jeg er sterkt kritisk til at knappe helseressurser prioriteres på økt fostertesting, samtidig som informasjonen som gis i forbindelse med og i etterkant av slike undersøkelser både er mangelfull og at flere kvinner har fortalt at informasjonen er så unyansert.

Ida Lindtveit Røse sier altfor mange kvinner har nå stått frem offentlig med historier om abortpress og testpress fra helsevesenet når de fått vite at barnet deres har Downs syndrom.

– Det er et sterkt kritikkverdig system, som har fått vokse frem uten at det er tatt tak i.

I vår fortalte Jorunn Hallaråker Heggelund, tidligere KrF-politiker, om da hennes eget barn fikk påvist Downs syndrom. Hun ble overrasket over hva som møtte henne.

– Da vi fant ut at jeg var gravid, ble vi kjempeglade. Så opplevde vi at gleden ble tatt bort, fordi vi i stedet måtte kjempe for å få beholde ham, sa Heggelund til Vårt Land om møtet med helsevesenet.