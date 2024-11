KrFU-lederen varsler overfor Vårt Land at han melder seg av nestleder-racet i KrF.

– Ja, det gjør jeg, sier Hadle Rasmus Bjuland.

Bakgrunnen er at han tapte kampen om førsteplassen på Rogaland KrFs valgliste ved neste års stortingsvalg, forklarer han.

– En i partiledelsen bør ha sikker stortingsplass. Partileder Dag Inge Ulstein og nestleder Ida Lindtveit Røse vil ikke være sikret det. Da er det naturlig at vi ser mot førsteplassen i et av de sikre fylkene våre. Derfor anser jeg meg ikke som en naturlig kandidat for nestledervervet, sier Bjuland.

I jærbuens hjemfylke, Rogaland, vant nemlig tidligere Sokndal-ordfører, Jonas Andersen Sayed, kampvoteringen om førsteplassen på valglista med én stemmes overvekt. KrFU-leder Bjuland ble i stedet valgt som andrekandidat.

Etter det Vårt Land kjenner til skal tre av fire fylkeslag, som har levert innspill så langt i siste høringsrunde, ha spilt inn Bjuland på den ledige nestlederplassen. Den ble ledig etter at Olaug Bollestad trakk seg som KrF-leder og Dag Inge Ulstein rykket opp.

Hvem ønsker Bjuland som nestleder nå?

Rogaland, Agder og Hordaland er valgdistriktene der KrF har best mulighet til å vinne stortingsmandat ved valget.

Her kan KrF kapre direktemandater selv hvis partiet havner under sperregrensen på fire prosent på ny og dermed går glipp av utjevningsmandater.

I Hordaland ble Joel Ystebø nominert som førstekandidat sist lørdag.

Agder avholder sitt nominasjonsmøte 6. desember. Men før helgen avklarte tidligere Kristiansand-varaordfører, Jørgen Kristiansen‚ at han ikke vil ta en kampvotering mot fylkesleder Jorunn Gleditsch Lossius om førsteplassen på lista.

– Hvem synes du bør bli nestleder nå, Hadle Rasmus Bjuland?

– Jeg kommer til å støtte kandidaten KrFU peker på og KrFU har ikke tatt stilling til det ennå. Vi har dyktige kandidater, så jeg er sikker på at vi får på plass en god partiledelse som leder oss fremover.

– Både Joel Ystebø i Hordaland og Jonas Andersen Sayed er unge. Ystebø har vært nestleder i KrFU, Sayed fylkesleder. KrFU går kanskje for en av dem?

– De diskusjonene får vi ta, men det er mye unge folk som er dyktige i KrF og mange dyktige profiler.

Dette sier Hadle Rasmus Bjuland om egen fremtid

– Hva skjer nå, for din del?

– Jeg er valgt som KrFU-leder og skal gjøre så godt jeg kan for å engasjere ungdommer videre og fortsette å være med på KrFUs vekst. Så er jeg 2.-kandidat ved valget i Rogaland og skal bidra som best jeg kan, sier Bjuland.

Han understreker at han fortsatt er «motivert for å gjøre en jobb for KrF».

– Jeg er glad i KrF. Jeg føler meg heldig som har fått vokse opp i partiet og bli satset på.

– Hvordan går det med deg? Det må ha vært en skuffelse å tape nominasjonen i Rogaland?

– Å være del av en nominasjonsrunde som denne, er ikke det kjekke ved å drive med politikk. Det har vært tøft, men jeg tenker at det er viktig å se fremover. Partiet er viktigere enn disse enkelte nominasjonene. Det er viktig at vi samler oss og ser fremover.

– Tar du gjenvalg som KrFU-leder?

– Jeg er akkurat valgt for et nytt år. Jeg skal svare valgkomiteen når det er tid for det.