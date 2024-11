Støre vil ikke gripe inn i Giske-kontroverser

– Jeg har ikke noen grunn til å gripe inn. Dette er forhold som ligger i Trøndelag, sier Støre til kanalen.

Fredag gikk AUF-leder Gaute Børstad Skjervø ut og krevde at Støre og Aps partisekretær Kjersti Stenseng skulle stanse Trond Giskes kamp for å bli Trøndelag Aps førstekandidat i Sør-Trøndelag. Det hele skal avgjøres på nominasjonsmøtet på Hell neste lørdag.

– Det handler om måten Trond Giske og hans allierte oppfører seg på i Arbeiderpartiet. Vi er nødt til å oppføre oss med folkeskikk. Nå bryter de alle regler for hva som er ok måte å oppføre seg på i Arbeiderpartiet. Og jeg etterspør: Hvor er de voksne som nå sier at denne måten å oppføre seg på, den er ikke grei? sa Skjervø ifølge TV 2.

Men Støre mener det ville være helt galt av partiledelsen å blande seg inn i lokale nominasjonsprosesser.

– Vi skal passe på at lover og regler blir fulgt i partiet. Det kan være spesielle sider ved alle nominasjonsprosesser, men jeg kommer ikke til å gripe inn overfor det som foregår i Trøndelag, sier Støre, som likevel har noen råd til Trøndelag Ap:

– De må vektlegge tre ting: De må velge noen som kan fronte fylket på en god måte, og folk som er i stand til å bygge gode relasjoner internt i vårt parti og med andre partier. De må velge personer som er gode på samarbeid. Det er et generelt råd, sier Ap-lederen.