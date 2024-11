Lørdag var det duket for nominasjonsmøter i Vestland KrF, der 1.-kandidatene i valgdistriktene Hordaland og Sogn og Fjordane skulle velges.

På topplassen i Hordaland valgte delegatene den 23 år gamle «partiveteranen» Joel Ystebø. Det får Vårt Land bekreftet. Valget ble gjort ved akklamasjon.

På andreplass nomineres Harald Rydland og på tredjeplass Malin Helene Andvik.

Stortingsplassen fra det tradisjonsrike KrF-fylket har vært regnet som sikker for partiet, men med KrFs svake målinger er det nå ingen selvfølge at partiet klarer å forsvare den.

Trakk seg fra verv

Joel Ystebø er i dag KrFs gruppeleder i bystyret i Bergen, men har vært en del av Hordaland-politikken siden han var enda yngre enn han er i dag.

Da han var 17 ble han første vararepresentant i Bergen bystyre. Han ble det yngste fast møtende bystyrerepresentanten i bergenspolitikkens historie etter lokalvalget i 2021.

I april 2022 trakk han seg fra alle verv i KrF og KrFU, hvor han var nestleder, for å bli kristen-konservativ aktivist.

– Jeg opplever at det er verdisaker som bør reises, men at dette er vanskelig samtidig som jeg er partipolitisk aktiv i KrF og KrFU. Jeg vil bidra på en annen plattform, sa Ystebø til Vårt Land da han annonserte retretten fra KrF.

I desember samme år gjorde han comeback, og ble partiets Hordaland-topp i lokalvalget i 2023.

Partilederens usikre plass

KrF har hatt en stortingsrepresentant fra Hordaland siden partiet ble stiftet i 1933. I dag er det partileder Dag-Inge Ulstein som stiller på tinget for fylket, men han har vært svært tydelig på at han ikke ønsker gjenvalg.

Men katastrofale meningsmålingstall for partiet kan sette en stopper for seiersrekken. I en lokalmåling fra september gjort av Respons for Bergens Tidende, fikk KrF en oppslutning på fire prosent. Det er ikke nok til å sikre dem et direktemandat på Stortinget, dersom resultatet skulle holde seg frem til neste års stortingsvalg.

Partiet fikk 4,9 prosent av stemmene i Hordaland i valget i 2021.

Artikkelen oppdateres

Vårt Land retter: I en tidligere versjon av saken sto det at Ystebø meldte seg ut av partiet da han trakk seg fra alle verv i partiet. Det stemmer ikke, og er fjernet nå. Rettingen ble gjort lørdag kl 12.25.