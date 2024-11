Minst ni skadet i demonstrasjoner mot Russland-avtale i georgisk utbryterregion

Politistyrker kastet røykgranater mot demonstrantene, ifølge Reuters. Det var det statlige nyhetsbyrået Ria som meldte at folk hadde tatt seg inn i den folkevalgte forsamlingen, mens Tass melder at de også tok seg inn i presidentens kontorer.

Det har vært store demonstrasjoner i Abkhasia de siste dagene som følge av et lovforslag som kan føre til flere russiske investeringer. Minst ni personer er blitt skadet i sammenstøtene mellom demonstranter og politi fredag, skriver Reuters.

Forslaget ble ifølge Abkhasias president skrotet fredag. Avgjørelsen ble tatt for å «stabilisere situasjonen i republikken», heter det i en uttalelse.

Russland: Følger med på situasjonen

Forsamlingen i regionen har diskutert et lovforslag som vil åpne for at russere kan kjøpe tomter og eiendom i Abkhasia, som også er et populært feriested for mange russere på grunn av kysten mot Svartehavet og pittoreske fjellområder.

Russlands utenriksdepartement anbefaler russere å ikke reise til regionen. Talsperson Maria Zakharova sier at russisk UD holder et øye med situasjonen.

– Vi håper situasjonen kan løses på en fredelig måte, sier Zakharova.

Separatist-kontrollert region

Abkhasia er folkerettslig en del av Georgia, men separatister overtok allerede i 1993 kontroll over store deler av regionen. I 2008 mistet Georgia kontrollen over resten av området. Det skjedde etter at Georgia forsøkte å ta tilbake kontrollen over Abkhasia, og Russland rykket inn for å hindre dette.

Abkhasia regnes nå som et uavhengig land av Russland, men mange innbyggere er bekymret for økt russisk innflytelse, både politisk og økonomisk.

Russland regner også den georgiske provinsen Sør-Ossetia som russisk, og landet har militærbaser både i Abkhasia og Sør-Ossetia.