Biden tok imot Trump – lovte fredelig maktoverføring

De to møttes onsdag. Det er langvarig tradisjon i USA for at de av- og påtroppende presidentene møtes i Det hvite hus etter valget, men Trump inviterte ikke Biden etter valgnederlaget i 2020. Dermed var turen dit Trumps første siden han gikk av i 2021.

– Velkommen, velkommen tilbake, sa Biden. Han lovte videre å gjøre alt han kunne for å «sikre at du blir ivaretatt».

Om den kommende maktoverføringen sa Trump at den «vil bli så sømløs som den kan bli».

– Politikk er tøft, og i mange tilfeller er det ingen særlig fin verden. Det er en fin verden i dag, og jeg setter veldig pris på det, sa Trump etter at de to tok hverandre i hånden på Det ovale kontor. Trump tiltrer 20. januar.

Betent forhold

Tonen står i skarp kontrast til den ramsalte kritikken de har fremmet mot hverandre de siste årene.

De to og deres nærmeste støttespillere har vidt forskjellige standpunkter i de fleste saker, blant dem klimaendringer, tilnærmingen til Russland og handel. Siden valgnederlaget i 2020 har Trump også fremmet uriktige påstander om utstrakt valgfusk.

Biden (81) har beskrevet 78 år gamle Trump som en trussel mot demokratiet, mens Trump har tegnet et bilde av Biden som inkompetent.

Biden stilte først til gjenvalg og var Trumps motkandidat, men han trakk seg i sommer og stilte seg bak visepresident Kamala Harris.

Møtet mellom de to var det første siden debatten dem imellom i juni. Bidens katastrofale opptreden der utløste stor bekymring og uro i Det demokratiske partiet og førte til at han trakk seg fra valgkampen.

Diskuterte Ukraina-støtte og Midtøsten

Det er sådd tvil rundt USAs støtte til ukrainerne etter Trumps valgseier. Trump har lovet å gjøre raskt slutt på krigen, men han har ikke sagt hvordan.

Biden understreket hvor viktig det er at USA står sammen med Ukraina, heter det fra Det hvite hus etter møtet.

– President Biden understreket igjen sitt synspunkt om at det at USA fortsatt står med Ukraina, er i USAs nasjonale sikkerhetsinteresse, sier Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Videre heter det at Biden understreket at den avtroppende administrasjonen er åpen for å jobbe med Trumps folk for å sikre at Hamas' gisler på Gazastripen blir løslatt, men at de ennå ikke har diskutert dette.

Trump sier ifølge New York Post at de to «snakket veldig mye om Midtøsten».

– Jeg ville få synspunktene hans om hvor vi står og hva han tenker. Og han ga meg dem, han var veldig høflig, sier han ifølge avisa.

Møtte republikanere

Før seansen med Biden møtte Trump republikanske folkevalgte i Representantenes hus. Der ble han tatt imot av stående applaus fra sine partifeller.

– Han er comeback-kongen. Vi skylder ham en stor takk, sa speaker Mike Johnson før Trump inntok scenen.

Republikanerne har allerede sikret seg flertall i Senatet, og det ser ut til at de også får flertall i Representantenes hus.