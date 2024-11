Statsminister Christopher Luxon kom med unnskyldningen tirsdag, på vegne av de mange regjeringene på rad som har lukket øynene for problematikken.

– Jeg er lei meg for at dere ikke ble trodd da dere kom for å rapportere om overgrepene deres, sa han i en tale i nasjonalforsamlingen.

– Noen av dere føler kanskje at mine ord betyr lite etter så lang tid og så mye smerte. Men jeg håper at denne unnskyldningen og anerkjennelsen vil gjøre byrden litt lettere for noen av dere, fortsatte statsministeren.

Vil at paven skal be om unnskyldning

Unnskyldningen kommer i kjølvannet av en undersøkelse fra juli.

Der kommer det frem at av 650.000 barn og sårbare personer som har vært i fostersystemet, eller i statlig eller kirkelig omsorg mellom 1950 og 2019, ble nesten en tredjedel utsatt for fysisk, seksuell, verbal eller psykisk mishandling, melder CNN. Mange flere skal ha blitt utnyttet eller forsømt.

Personer skal blant annet ha blitt utsatt for voldtekt, rasisme, sterilisering og elektrosjokk, skriver Kristelig Dagblad. Den danske avisen gjengir noen av de 138 anbefalingene fra undersøkelseskommisjonen bak granskingen. De mener at regjeringen, men også paven og erkebiskopen av Canterbury bør be om unnskyldning.

Sistnevnte er hele den angelikanske kirkens overhode.

Kommisjonen har også anbefalt at det skal bli lovpålagt å melde fra om mistanke om overgrep, også når dette har blit tilstått under skriftemål, melder avisen.