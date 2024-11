Han trekker seg etter en rapport som konkluderer med at den anglikanske kirken ikke har tatt tilstrekkelige grep for å stoppe en serieovergriper.

De angivelige overgrepene skal ha blitt begått av en advokat som jobbet som frivillig på kristne sommerleirer.

Ifølge Makin-rapporten som ble publisert forrige uke, skal den nå avdøde mannen ha utsatt over 100 gutter og unge menn for brutale fysiske og seksuelle overgrep.

Overgrepene startet i England på 1970-tallet, før de fortsatte i Sør-Afrika da den antatte gjerningsmannen flyttet dit i 1984. Der skal han ha fortsatt overgrepene fram til sin død i 2018.

Erkebiskopen har vært klar over ovegrepene

Rapporten viser at Welby fikk vite om overgrepene i 2013, og den hevder at dersom politiet hadde blitt varslet allerede da, kunne flere overgrep vært forhindret.

– De siste dagene har fornyet min dype skamfølelse over de historiske sikkerhetsfeilene til Church of England. I nesten tolv år har jeg slitt med å innføre forbedringer, skriver Welby i en uttalelse.

I samme uttalelse sier Welby han er beæret over å ha tjent den engelske kirken:

– Jeg tror at det å tre til side er det beste for «Church of England», som jeg elsker høyt og som jeg har vært beæret over å tjene. Jeg ber for at denne avgjørelsen viser oss tilbake til kjærligheten som Jesus Kristus har til hver og en av oss.

Han sier han har fått tillatelse fra kong Charles til å gå av, og at han gjør så i sorg med alle ofrene i saken.

IKKE OVERRASKET: – Sånn som den saken har utviklet seg, er det helt tydelig at han ikke kunne fortsette, sier Tor B. Jørgensen. (Erlend Berge)

Ikke overrasket

En av dem som har fulgt saken tett fra sidelinjen er Tor B. Jørgensen. Han ble i 2019 biskop i det lille kirkesamfunnet Lutheran Church in Great Britain, med sete i London. I januar i år gikk han av. Frem til 2015 var han biskop i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Jørgensen er ikke overrasket over at erkebiskopen nå trekker seg.

– Sånn som den saken har utviklet seg, er det helt tydelig at han ikke kunne fortsette. Etter hvert kom det også biskoper på banen og ba ham om å trekke seg, sier Jørgensen til Vårt Land.

Han synes det er rart at Welby ikke så behov for å undersøke saken nærmere da han fikk vite om overgrepene i 2013.

– Det var den gang tydelige rapporter om at vedkommende ikke var noe godt kort. Antenne til Welby burde tilsi at han kjapt burde få fram fakta, samt sørge for at vedkommende, som den gang bodde i Sør-Afrika, ble stilt for retten.

Den tidligere biskopen påpeker at Welby har kjørt en streng linje i møte med biskoper som ikke har vist åpenhet i mindre alvorlige saker.

– Han har vært en harding i etisk og moralsk forstand. Han har stilt høye krav. Den engelske kirke er opptatt av safe guarding. Bare vi skal være med og lede i en gudstjeneste, så må du ha vært med på kurs og ha underskrifter på det ene og det andre.

– At erkebiskopen ikke har hatt behov for å få fram fakta rundt vedkommende, undrer både meg og sikkert mange andre, sier Jørgensen.

Offer stod fram

Blant ofrene som har stått fram, er forfatter og forkynner Mark Stibbe.

– Han utsatte meg for et fryktelig overgrep. Han slo meg med stokk så mange ganger at jeg trodde jeg kom til å dø, sa Stibbe om den antatte gjerningsmannen i BBC -programmet Newsnight.

I programmet beskriver han vold utført i et lydisolert skjul på 80-tallet.

– Jeg var lammet av frykt. Det hele var svært traumatiserende. Ikke bare den fysiske volden, men de psykologiske konsekvensene som kom med det, beskrev Stibbe.

Stibbe har vært en profilert pastor og forfatter innenfor den karismatiske bevegelsen, og besøkte Norge som taler på en rekke kristne konferanser før han ga seg som forkynner i 2012.

Makin-rapporten bekrefter bildet som Stibbe tegner av vold og slag gitt i et lydisolert skjul i den antatte gjerningsmannens hage.

Stibbe har denne uken gjort det klart at han mener Welby bør trekke seg som erkebiskop.