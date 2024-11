KrF ut mot forslag til NLA-kutt: – Problematisk om likt verdigrunnlag er eit krav

For andre året på rad foreslår Sosialistisk Venstreparti (SV) å kutte støtta på nesten 340 millionar kroner til NLA høgskolen i sitt alternative statsbudsjett for 2025. Som i fjor, står det ikkje noko grunngjeving for støttekuttet i det alternative budsjettet, men til Dagen seier Grete Wold, SV sin utdanningspolitiske talsperson, at det føreslåtte kuttet er på grunn av verdigrunnlaget til skulen.

NLA høgskolen er ein privat, kristen høgskule med avdelingar i Bergen, Oslo og Kristiansand. Høgskulen tilbyr ei rekkje utdanningar, mellom anna lærar- og journalistikkutdanningar.

Høgskulen har vorte kritisert for verdidokumentet sitt, der det visast til ekteskapet mellom mann og kvinne som «bærende norm i samlivsetikken». Det er dette punktet SV reagerer på, og som dei meiner går imot skeive og deira rettar.

Redd for å miste lærarar

– KrF reagerer kraftig på SV sitt forslag. Dei foreslår ikkje berre kutt, men å utradere heile støtta til NLA. Det er viktig å minne om at NLA høgskolen utdannar lærarar og journalistar me treng i framtida, seier Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF til Vårt Land.

Ropstad meiner det er problematisk at SV krev at ein høgskule skal ha likt verdigrunnlag som dei sjølve for å få støtte. Han seier det er viktig at politikarar jobbar for å utdanne nok lærarar, ikkje færre. Dersom støtta hadde blitt fjerna, er Ropstad redd høgskulen hadde vorte nedlagd.

– Dersom NLA forsvinn er me redde for at det er ein del som ikkje vil bli lærarar, fordi dei ønskjer tilbodet denne skulen tilbyr, seier han.

– Høgskulen innfrir alle krav

På spørsmål om han meiner at verdidokumentet til NLA høgskolen bidreg til inkludering for alle elevar, svarar Ropstad at NOKUT har slått fast at høgskulen innfrir alle krav til akkreditering som høgskule. NOKUT står for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, og er eit statleg forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

– Me vil hevde at det kristne verdigrunnlaget har vore med på å byggje landet og nettopp handlar om fridom, seier Ropstad.

«Samfunnet er byggja på kristne prinsipp»

– Samfunnet vårt er bygga av organisasjoner og institusjonar med kristent verdigrunnlag, sjølv om det offentlege har teke over mykje etter kvart. Me har til dømes mange kristne ideelle organisasjonar som har teke initiativ til mellom anna å drive rusomsorg og motarbeide fattigdom, seier Ropstad.

Han peikar på at desse organisasjonane har likt verdigrunnlag som NLA høgskolen, og at dersom verdigrunnlaget er argumentet til SV for å fjerne støtta til NLA, vil det i teorien vere mange organisasjonar som forsvinn.

– Eg trur SV også er einige i at desse organisasjonane gjer ein fantastisk jobb, og at samfunnet vil vere særs fattig utan desse, seier Ropstad.

Markering for Økt Bemanning i barnehagene utenfor Stortinget STÅR GODT I KUTTFORSLAG: Grete Wold er utdanningspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Ho seier at dei står godt i forslaget om å stanse støtta til NLA høgskolen. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

SV svarar

- NLA høgskolen sine haldningar er rett og slett ikkje noko me meiner staten skal støtte, og det viser me at me tek på alvor i statsbudsjettet vårt, seier Grete Wold frå SV i ein SMS til Vårt Land.

Wold skriv også at ho deler KrF si bekymring for framtidas lærarar, men at det står nesten 1.000 plassar tomme på lærarutdanningar i resten av landet. SV kjem til å jobbe for at dei fyllast med lærarstudentar som tek skeive, og alle andre, sine rettar på alvor, seier ho.

---

NLA høgskolen sitt verdidokument:

Dokument med formål om å «fremje danning, dyktiggjere menneske til teneste i heim, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringar»

Dokumentet seier at skulen vil bidra til «danning av etisk medvit og fremje grunnleggjande kristne haldningar og verdiar»

Står også at høgskulen forstår ekteskapet mellom mann og kvinne «som berande norm i samlivsetikken»

---