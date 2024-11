Israelere bes holde seg unna fotballkamp i Paris

Det er regjeringens nasjonale sikkerhetsråd som søndag ber israelere om å «unngå å delta på idrettskamper/kulturarrangementer som involverer israelere».

Advarselen kommer etter at det brøt ut uro i forbindelse med en fotballkamp mellom nederlandske Ajax og Tel Aviv Maccabi i Amsterdam torsdag.

Anklager om antisemittisme

Samtidig tar propalestinske demonstranter i Amsterdam avstand fra en beskrivelse av at fotballbråket bunner i antisemittisme. Flere hundre demonstranter ble innbrakt av politiet søndag etter å ha trosset demonstrasjonsforbud som gjaldt i helgen.

– Vi nekter å la anklager om antisemittisme bli brukt som våpen for å undertrykke palestinsk motstand, skriver gruppen på Instagram.

Angrepene på israelske fotballfans vekket internasjonal oppmerksomhet og ble fordømt av en rekke israelske og internasjonale ledere. Flere har uttrykt bekymring for at hendelsen kan knyttes til økende antisemittisme globalt som følge av krigen på Gaza.

Demonstranter trosset forbud

Etter hendelsen besluttet borgermesteren i Amsterdam at alle demonstrasjoner skulle forbys gjennom helgen. Dette forbudet ble søndag opprettholdt av tingretten i Amsterdam.

Hundrevis av demonstranter samlet seg likevel på Dam-plassen i den nederlandske hovedstaden. Flere hadde plakater med tekst som «Vi vil ha tilbake gatene våre», og demonstranter ropte «Fritt Palestina», ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AFP.

Kaller fotballfansen for hooligans

Politi i opprørsutstyr rykket inn mot demonstrasjonen søndag ettermiddag, og ifølge Reuters ble over hundre personer tatt hånd om. Disse ble siden plassert på en buss og kjørt til utkanten av byen, der de ble sluppet av.

Aktivist Frank van der Linde hadde søkt retten om å behandle en hastetillatelse for å få demonstrere på byens berømte Dam-plass, til tross for ordførerens midlertidige demonstrasjonsforbud. Men demonstrantene fikk ikke rettens medhold.

Van der Linde sa han ønsket å protestere mot «folkemordet i Gaza, men også fordi vår rett til å protestere er tatt fra oss», ifølge nyhetsbyrået ANP.

– Denne protesten har ingenting med antisemittisme å gjøre. Det er rettet mot israelske hooligans som ødela byen vår, sier en av demonstrantene til AFP.

Den israelske ambassaden sendte i forkant ut en advarsel. Israelere og jøder som bor i Amsterdam, ble anmodet om å holde seg unna demonstrasjoner og sentrale områder, samt å holde en lav profil.

Lokale myndigheter har nå utvidet det tre dager lange demonstrasjonsforbudet med fire dager, slik at det varer til torsdag.

– Sang antipalestinske slagord

Samtidig har det kommet fram flere detaljer om hva som hendte i forkant av urolighetene torsdag. Spenningen hadde ifølge politiet bygd seg opp allerede før kampen.

En stor gruppe Maccabi-supportere hadde samlet seg på Dam-plassen, der det blant annet ble avfyrt fyrverkeri. Maccabi-fansen brente et palestinsk flagg og vandaliserte en taxi, ifølge politisjef Peter Holla.

Det fant også sted sporadiske sammenstøt i forkant av kampen mellom Maccabi-supporterne, som sang antipalestinske slagord på vei til stadion, og grupper av lokale ungdommer. I sosiale medier er det lagt ut videoer tilsynelatende av Maccabi-fans som synger: La IDF (den israelske hæren) vinne!, men disse videoene er ikke verifisert. Det er også kommet meldinger om Maccabi-fans som startet slåsskamper, melder AP.

Etter at fotballkampen var over, ble Maccabi-fans i flere områder av byen jaget og angrepet av menn på elsparkesykler og til fots. I sosiale medier ble det ifølge politiet oppfordret til å rette angrep mot jøder.

I tingretten fortalte politiet at det i helgen har funnet sted flere hendelser hvor personer som ble antatt å være jøder, ble angrepet. Blant annet skal noen ha blitt beordret ut av taxier, mens andre ble bedt om å vise fram pass for å bekrefte sin nasjonalitet.

Flere pågripelser ventes

– Dette er et utbrudd av antisemittisme som jeg håper å aldri se igjen, sa borgermester Femke Halsema etter torsdagens hendelse, og la til at hun skammet seg over volden.

Fem personer ble behandlet på sykehus. Minst 63 personer ble pågrepet, men kun før og under fotballkampen. Fire personer sitter fortsatt i varetekt.

Politiet er i gang med en større etterforskning, og det ventes at det vil komme flere pågripelser.

Utenriksminister Caspar Veldkamp sa i et møte med sin israelske kollega Gideon Saar lørdag at det vil bli gjennomført en bred etterforskning av hendelsen. Statsminister Dick Schoof avlyste sin tur til FNs klimatoppmøtet for å følge med på situasjonen.

Over 2000 israelere er hentet hjem i løpet av de siste dagene etter at regjeringen sendte fly for å evakuere dem, har Israels ambassadør opplyst.