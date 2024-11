I dag starter klimatoppmøtet COP29 i Baku

Håpet om å få til en sterk avtale på klimatoppmøtet, som varer fram til fredag neste uke, har minsket etter Donald Trump seiret i det amerikanske valget forrige uke. Presset for å ta ansvar i forhandlingene ligger nå i større grad på Europa og Kina, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vil demotivere utviklingslandene

Trump, som har uttalt at han tror klimaendringene er en bløff, sier at han planlegger å ta USA ut av Parisavtalen nok en gang når han starter sin andre periode som president. Hans rådgivere har også luftet ideen om å trekke USA ut av FNs klimakonvensjon som ble vedtatt i 1992, som legger grunnlaget for alle nye klimaavtaler.

Før Trumps seier hadde EU og USA planlagt å presse på Kina og de rike Gulf-landene til å begynne å gi midler til FNs klimafond.

– Å presse på for å øke ambisjonene kommer til å bli nærmest umulig uten USA på laget. Det vil demotivere utviklingsland til å ta klima-ambisjonene fra Vesten, sier Elisabeth Cornago, som er forsker ved Centre for European reform.

Allianse med Europa og Kina i førersetet

USA, Kina og EUs 27 land er historisk sett verdens verstinger når det kommer til forurensing.

– Hvis et av beina på den trebeinte støtten vakler eller er usikker, må de to andre stå fast, sier en europeisk diplomat til Reuters.

Også Li Shuo, sjef for China Climate Hub på Asia Society Policy Institute, sier det er viktig at EU og Kina nå får et sterkere samarbeid fremover.

– En sterkere klimaallianse med Europa og Kina i førersetet, er det beste vi kan håpe på de neste årene, sier han.

Selv om USAs fremtidige øverste leder kanskje ikke er interessert i å inngå forpliktende stor klimaavtaler i årene fremover, er det flere amerikanske aktører som ønsker å bidra. Den amerikanske klimaalliansen, America is All In og Climate Mayors, organisasjoner som ble stiftet da Trump trakk USA ut av Parisavtalen i 2017, sender alle delegasjoner til COP29.

Jonas Gahr Støre deltar ikke

Norges delegasjon til møtet ledes av klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap). Også utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) deltar.

– Dette er vår mulighet til å sende et tydelig budskap om at arbeidet med klima og matsikkerhet er knyttet tett sammen. Skal vi sikre fremtidens matforsyning, må vi styrke internasjonalt klimasamarbeid, sa Tvinnereim torsdag.

9. oktober ble det kjent at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke skulle delta på møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) skulle egentlig delta i hans sted, men torsdag ble det kjent at det ikke var mulig for han å være stedfortreder på møtet.