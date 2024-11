Ny abortlov: Vil ikke lenger si om Høyres representanter får stemme fritt

Dermed kan et mini-drama være under oppseiling internt i Høyre før Stortinget skal stemme over regjeringens forslag til ny abortlov før jul. Hva vil Erna Solbergs parti foreta seg da?

For selv om partiprogrammet til Høyre sier at dagens abortlov «ligger fast», presser krefter i partiet på for å vrake vedtatt politikk og la representantene stemme fritt i Stortinget.

Det er den tydelige oppfordringen fra et klart flertall i Høyres kvinneforum.

I en uttalelse fra styret går det fram at et klart flertall ønsker å støtte regjeringens forslag om en historisk utvidelse av grensen for selvbestemt abort til utgangen av 18. svangerskapsuke.

De frykter at Høyre skal bli stående «på sidelinjen» mens «de andre oppdaterer en viktig lov», meldte Vårt Land 9. oktober.

Nå tikker klokka for Høyre: Om få uker må partiets medlemmer i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sende inn sine merknader til lovforslaget.

Ny abortlov har ennå ikke blitt behandlet av Høyres stortingsgruppe, opplyser Høyre fredag.

Erna Solberg bekreftet fristilling i 2021. Nå vil hun ikke svare

Nå kan Vårt Land fortelle at Erna Solberg allerede i 2021 bekreftet at Høyre vil fristille sine stortingsrepresentanter når Stortinget skal stemme over ny abortlov.

Det skjedde i NRKs Politisk kvarter 20. oktober 2021, der Solberg og Jonas Gahr Støre møttes til den første statsministerduellen etter stortingsvalget.

«Kommer også Høyres representanter til å bli stå fritt i denne typen saker», spurte programleder Lilla Sølhusvik der.

«Ja, det gjør de og det er grunnlaget vårt [ …]», svarte Høyre-lederen.

NTB omtalte sendingen samme dag og meldte at «bekreftet at Høyres stortingsrepresentanter vil kunne stemme etter egen overbevisning i dette spørsmålet, slik partiet har tradisjon for».

Vårt Land har spurt Høyre-leder Erna Solberg om dette står ved lag, og om hun selv vil gå inn for fristilling i tråd med uttalelsen sin i Politisk kvarter i 2021.

Det vil hun ikke svare på nå.

– Jeg må be Vårt Land være tålmodige en liten stund til

I stedet viser Høyre-lederen til at Høyres stortingsgruppe skal «behandle de ulike delene av Støre-regjeringens forslag på en grundig og god måte».

– I den prosessen vil vi også ta stilling til spørsmålet om fristilling av våre representanter. Så fort vi har konkludert vil jeg kunne svare på alle disse spørsmålene, men jeg må be Vårt Land være tålmodige en liten stund til, skriver Solberg.

Opptellinger har vist at regjeringen vil få flertall for å utvide kvinners selvbestemmelse til 18. svangerskapsuke. Dette innebærer å fjerne kravet om å søke og møte i abortnemnd for å få innvilget abort mellom 12. og 18. svangerskapsuke.

Ifølge NRK sikrer fristilte enkeltrepresentanter fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemmene som «liberaliseringspartiene» Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG mangler.

Har Høyre noe å si for ny abortlov?

Har det da noe å si om Høyre bestemmer seg for å fristille sine representanter eller ikke?

I spørsmålet om å utvide kvinners selvbestemmelse, vil det kun påvirke hvor stort og bredt flertallet blir.

Høyre har avklart at de ikke vil ta omkamp om abortgrensen, men Jonas Gahr Støre og Ap har ønsket et bredt flertall for å sikre at loven står seg over tid.

Dessuten innebærer er det en total oppdatering av abortloven, som regjeringen fremmer i Stortinget.

Høyre må dermed forholde seg til en hel rekke forslag. Flesteparten av disse er langt mindre symboltunge enn grensen for selvbestemmelse. For eksempel kan de dreie seg om kvinners rett til oppfølging etter senabort.

I det omstridte spørsmålet om fosterantallsreduksjon (tvillingabort), som også splittet Abortutvalget til regjeringen, kan Høyre-representanter derimot tenkes å bli tunga på vektskålen i Stortinget.

Regjeringen foreslår å gi kvinner siste ord om dette ut 18. svangerskapsuke. Vårt Land kjenner ikke til noen kartlegginger som viser at dette er sikret flertall ennå.