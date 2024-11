Biskop kritiserte kristnes tafatthet i møte med Holocaust

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery holdt appell under markeringen av Krystallnatten lørdag.

Det samme gjorde Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Det er 86 år siden krystallnatten, også kalt novemberpogromen, da omtrent 7.000 jødiske forretninger og boliger i Tyskland ble ødelagt. Offisielt ble 91 mennesker drept, ifølge Store norske leksikon.

Krystallnatten var opptakten til nazistenes systematiske forfølgelse av jøder og som bare få år senere utviklet seg til Holocaust, folkemordet på seks millioner jødiske barn, kvinner og menn.

APPELL: – Dette er absolutt en dag for å si aldri igjen, sa Lubna Jaffery markeringen av Krystallnatten i Oslo. (Jonas Been Henriksen/NTB)

Veiteberg tok opp kristnes fordommer

«Noko av det verkeleg vonde den novembernatta, var mangelen på folkeleg motstand.»

Det sa Kari Veitberg under appellen, senere gjengitt på hennes Facebook-side. Hun stilte spørsmålet:

«Kvifor var det ingen beredskap til å gjere motstand, heller ikkje blant kristne?»

Oslo-biskopen la vekt på hvordan kristne har møtt jøder med fordommer opp gjennom historien. I 2017, under feiringen av reformasjonen, var det viktig for Veiteberg at man også diskuterte og tok avstand til Martin Luthers uttalelser om jøder.

«Og dette var berre ein del av ein lang kyrkjeleg tradisjon der jødar blei omtalt og behandla som dei andre, dei som var heilt annleis oss kristne. Vi må lære av dette: Kristnes tafattheit og likegyldigheit i møte med pogromar og Holocaust er noko vi stadig må minnes med sorg.»

– Også nå mørkner det

– Det er en dag for å se tilbake, i sorg. Og for å se på vår tid – vårt Europa og verden. Også nå mørkner det, sa Jaffery i sin appell.

Hun minnet om at krystallnatten skjedde i fredstid. Det var ikke krig da synagoger brant, da jødiske butikker og hjem ble rasert og plyndret, da de første jødene ble sendt i konsentrasjonsleir.

– Vi må aldri glemme dette: Krystallnatten kom ikke ut av intet. Årevis med antisemittisk propaganda og dehumanisering av jøder lå bak. Flere fikk unngjelde: Rom, sigøynere, skeive, funksjonsnedsatte. Overmennesker. Undermennesker. Oss. Og dem.

Grunn til å være på vakt

Jaffery slo fast at antisemittismen og rasismen dessverre ikke har stilnet.

– Tvert imot. Ytre høyre og antidemokratiske bevegelser er på fremmarsj. Vi hører retorikk som gir all grunn til å være på vakt, selv i land vi tenker vi ligner på. Samtidig står vi i en vanskelig verdenssituasjon. Klimaendringer. Krig. Midtøsten – Gaza – står i brann. Det er forferdelig, så mye umenneskelig lidelse!

86 ÅR ETTER: Antirasistisk senter arrangerte fakkeltog og markering av Krystallnatten. (Jonas Been Henriksen/NTB)

Hat, hærverk og trusler

– Men krigshandlinger i Midtøsten rettferdiggjør ikke på noe vis at jøder her hjemme nå rapporterer om økt hat, hærverk, trusler og frykt.

Jaffery fortalte at «Jøde» blir brukt som skjellsord.

- Mennesker her tør ikke lenger å ønske hverandre shabbat shalom på gaten. Dette er uakseptabelt. Alle skal være trygge og ha sin plass i vårt samfunn, slo Jaffery fast.

– Dette her er dagen da vi står sammen og sier aldri igjen. Aldri igjen!

Under markeringen ble det også holdt appeller fra Jødiske stemmer for rettferdig fred.

Endringslogg: Oppdatert søndag 10. november med sitat fra Kari Veiteberg.