Mann angrep og skadet fire munker i spansk kloster

Politiet i Guardia Civil antok først at en av munkene, en 76-åring, var død. Informasjonen er senere blitt endret til at han er alvorlig skadet, melder TV 2 og viser til den spanske avisen El País. Han er sendt til sykehus med hodeskader.

Tre andre munker – på 57, 66 og 95 år – ble også skadet da en mann tok seg over klostermuren og angrep dem.

Det er foreløpig ikke kommet noen detaljer om et mulig motiv for angrepet, men fransiskanerordenene som munkene tilhører har i et notat beskrevet ham som «en forstyrret person». Han skal ha ropt «Jeg er Jesus Kristus» under angrepet, ifølge en politikilde.

Gjerningsmannen er på rømmen etter angrepet mot klosteret Santo Espiritu del Monte, som ligger i småbyen Gilet et par mil nord for Valencia, opplyser Guardia Civil.

Det pågår et søk etter mannen, som antas å skjule seg i fjellene i området.