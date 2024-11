Norge ber om stans i våpenforsendelser til Israel

52 land, blant dem Norge, har ifølge Al Jazeera og flere andre medier undertegnet et brev som er oversendt til FNs generalsekretær António Guterres.

Brevet er også stilet til Storbritannia, som for tiden har presidentskapet i Sikkerhetsrådet, og til presidenten i FNs hovedforsamling.

Ikke oppfordring til boikott

Dette brevet er ikke en oppfordring til generell våpenboikott av Israel, understreker statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap).

– Dette er en påminnelse om det Den internasjonale domstolen (ICJ) har sagt, at våpenleveranser til bruk på okkuperte områder og Gazastripen ikke bør forekomme, sier han til NTB.

– Det er det vi har signert på i dette brevet. Det er ikke en oppfordring til ikke å eksportere våpen til Israel for andre formål. Vi har vært helt tydelige på at vi anerkjenner Israels rett til selvforsvar, sier han.

Tyrkisk initiativ

Kravet om øyeblikkelig stans i alt salg av våpen og ammunisjon som Israel kan benytte i sine angrep mot palestinske områder, er et tyrkisk initiativ.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har ved flere anledninger tatt til orde for en generell internasjonal våpenblokade av Israel.

Landets FN-ambassadør Ahmed Yildiz benyttet samme ordlyd da han overleverte brevet i FN tidligere i måneden.

– Vi ber alle land stoppe salg av våpen og ammunisjon til Israel, sa Yildiz.

– Vi må ved enhver anledning gjenta at å selge våpen til Israel er medvirkning til folkemord, sa han.

Eneste vestlige land

Brevet til FN er foruten Tyrkia undertegnet av land som Kina, Russland, Iran, Indonesia, Sør-Afrika, Qatar, De forente arabiske emirater, Russland, Brasil, Mexico og Egypt.

Norge er det eneste vestlige landet som har sluttet opp om det tyrkiske initiativet.

– Man kan si at det er påfallende, men jeg har ingen kommentar til dette. Jeg vet ikke hva som er bakgrunnen. Fra vår side har det bare vært viktig å helt nøkternt følge opp våre folkerettslige forpliktelser, sier Motzfeldt Kravik.

Tall fra Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) viser at USA mellom 2019 og 2023 sto for 69 prosent av alle våpenleveranser til Israel, mens Tyskland sto for 30 prosent.