Sandra Borch klager NRK inn for PFU

– Jeg har bestemt meg for å melde NRK inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) som følge av at de har drevet med etnisk gransking av meg, min familie og min slekt, skriver stortingsrepresentant Sandra Borch på sin Facebook-side.

Hun mener NRKs arbeidsmetode i saken er svært dårlig og skriver at kanalen viser total mangel på respekt for samers etnisitet og identitet.

– I tillegg slo NRK opp gjennom en hel dag, både på nett og i Dagsrevyen, opp anklager om at jeg er en «falsk same». At denne saken dermed er en stor belastning for veldig mange, er udiskutabelt, fortsetter stortingsrepresentanten.

Hun kritiserer samtidig kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen for å ha nektet å møte henne i debatt.

– Jeg skulle gjerne spurt kringkastingssjefen direkte om hun hadde godkjent at en av hennes redaksjoner hadde satt i gang etnisk gransking av andre minoriteter og identiteter, skriver Borch.

Haugen har tidligere gått ut og forsvart saken, og hun uttalte torsdag til Journalisten at det er i det offentliges interesse å «undersøke hvordan kriteriene for å stå i Sametingets valgmanntall praktiseres, gitt Sametingets politiske makt».