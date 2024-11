Det er Reuters som melder dette.

Nyhetsbyrået skriver videre at Israels utenriksdepartement melder israelske statsborgere som savnet etter torsdagens fotballkamp i Amsterdam.

Nederlandsk politi bekrefter ikke at det er tatt gisler, men at de etterforsker om så har funnet sted.

Den israelske avisen Haaretz skriver at ti personer ble skadet i sammenstøtene, og viser til det israelske utenriksdepartementet og nederlandske myndigheter. 57 personer skal ha blitt pågrepet.

Startet med en fotballkamp

Alt startet med fotballkampen mellom nederlandske Ajax og israelske Maccabi Tel Aviv i Europa League.

Både før, under og etter kampen har det vært urolig i byens gater, skriver nederlandske medier.

Ifølge kringkasteren NOS forsøkte rundt 200 propalestinske demonstranter å ta seg forbi politisperringene rundt Johan Cruyff Arena torsdag kveld. Det var innført ekstra sikkerhetstiltak i deler av Amsterdam i forbindelse med kampen, der hjemmelaget Ajax vant 5–0.

Opprinnelig var det planlagt å holde en demonstrasjon mot Israels angrep på Gazastripen rett utenfor stadion, men byens ordfører ga beskjed om at den måtte holdes på en plass i nærheten i stedet.

I timene før kampen var det også sammenstøt mellom israelske supportere og politiet. Hundrevis av Maccabi-supportere hadde samlet seg på Dam-plassen i sentrum av byen og fyrte av ulovlig fyrverkeri.

Netherlands Israel Fan Violence TILREISENDE: Maccabi Tel Aviv-supportere gjorde seg godt synlige på Dam-plassen i Amsterdam i timene før kampen. (InterVision/AP)

Måtte beskyttes av politi

Ifølge kanalen AT5, brøt det ut slagsmål rundt midnatt, mellom lokale propalestinna-demonstranter og Maccabi-fans.

Det skal ha blitt kastet gjenstander på de israelske supporterne og at de måtte beskyttes av opprørspoliti og eskorteres tilbake til hotellene sine.

Sender to fly

Opptøyene i Amsterdam førte til at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å sende to fly til Amsterdam for å bistå israelske borgere etter sammenstøtene.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Netanyahu snakket i morgentimene fredag med Nederlands statsminister Dick Schoof, som kaller hendelsene i hovedstaden uakseptable.

– Det var med avsky jeg fulgte nyhetene fra Amsterdam, skriver Schoof på X fredag morgen.

Schoof forsikret Netanyahu om at de skyldige vil bli stilt til ansvar.

«Europas Gaza»

Nederlands ytterliggående høyreleder Geert Wilders skriver på X at Nederland har blitt Europas Gaza.

– Det er pogromer i Amsterdams gater. Muslimer med palestinske flagg jakter på jøder. Jeg kommer aldri til å akseptere dette, skriver Wilders.