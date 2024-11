Vil ha obligatorisk skolegudstjeneste

Flertallet i valgkomiteen til Senterungdommen (SU) har innstilt Lillebakken fra Dalsbygda som ny leder, det melder Arbeidets Rett. Samtidig er Nils Forren fra Heim kommune i Trøndelag, innstilt av et mindretall i komiteen.

Lederkampen avgjøres på et hotell på Lørenskog førstkommende helg.

Obligatorisk

Skolegudstjeneste er et av temaene som skal diskuteres til helgen. Politiske utvalg (PU) i Senterungdommen har fremmet forslaget: «Obligatorisk deltakelse på kristen skolegudstjeneste».

Forren sitter i det politiske utvalget som har fremmet forslaget. Lillebakken er ikke helt sikker på hvor han står.

– Jeg, for min egen del, skjønner intensjonen bak forslaget til PU. Men vet ikke om det er riktig vei å gå.

– Debatten om obligatorisk skolegudstjeneste er svært interessant og kommer garantert kommer til å skape temperatur på landsmøtet til helga, legger Lillebakken til.

Han peker på en omskrivning av forslaget som sin «favoritt»:

SU i Møre og Romsdal har fremmet dette forslaget: «Det skal være obligatorisk for skolene, både i grunnskolen og VGS, å tilby kristen skolegudstjeneste».

– Jeg gleder meg til debatten, og ser ingen konflikt mellom de to forslagene (PU og SU Møre og Romsdal). Begge er en styrking av dagens ordning, sier Forren.

FORSLAG: Nils Forren er med i det politiske utvalget som fremmet forslaget. Han tror det blir en god debatt til helgen. Kanskje blir han også ny leder av Senterungdommen? (Privat)

– Hva menes med obligatorisk?

– Det skal bli en del av undervisningen. Det å observere en gudstjeneste, sier Forren

– Rett og slett obligatorisk deltakelse, sånn tolker jeg forslaget fra PU. Og det er nok det som vekker engasjement blant de som vil stryke hele forslaget, sier Lillebakken.

Det gir oss PU som ønsker at det er obligatorisk for elevene, Møre-forslaget som vil at det skal være obligatorisk for skolene, og så denne tredje gjengen som vil stryke hele forslaget.

OBLIGATORISK: Senterungdommen og Erik Lillebakken skal stemme over om skolegudstjeneste skal bli noe alle må delta på. (Privat)

Lillebakken, som kanskje er partiets leder mandag morgen, peker på sin filosofi når han svarer på hva han håper på.

– Den gylne middelvei er ofte en fin vei. Det er min politiske filosofi, dermed håper jeg på at forslaget til Møre og Romsdal får flertall, sier 24-åringen fra Dalsbygda. En bygd kjent for Therese Johaug.

Min inngang er at jeg tenker vi bør styrke kunnskapen om den kristne kulturarven i norsk skole

Arv og verdier

Trønderen Forren mener undervisningen i religion i dag ligner for mye på måten man underviser i naturfag. Om bakgrunnen for forslaget sier han:

– Skape en bedre kulturforståelse for norske elever. Vi er et kristent land og det er viktig at elevene får et bedre innblikk religion. Lære om hvorfor folk starter kriger på grunn av religion, og vier så mye tid til det.

Viktigheten av kristne verdier er begge de to unge politikkerne enige om, men Lillebakken vil ikke tråkke noen på tærne.

– Min inngang er at jeg tenker vi bør styrke kunnskapen om den kristne kulturarven i norsk skole, noe som eksempelvis kan gjøres gjennom skolegudstjenester. Samtidig er det viktig at de som av religiøse eller prinsipielle årsaker ikke vil delta, tvinges inn i situasjoner de ikke er bekvem med.

Rotløst samfunn

Forren mener samfunnet trenger sterkere samhold, og tror skolegudstjeneste kan være positivt:

– Enkelte tar til orde for at elever etter 13 år på skolen skal gjennom et pliktår, blant annet for å skape en fellesskapsfølelse. Det betyr at man ikke klarer å skape den fellesskapsfølelsen i løpet av skoleårene, og den tror jeg vi kan finne i det spirituelle og lære av hverandre, sier Forren før han legger til:

– Vi begynner å få et rotløst samfunn. så det å finne noen felles røtter, er kanskje en vei å gå.

Hans konkurrent til ledervervet er ikke uenig, og peker på flere av de samme tingene.

– Med kulturell historie og felles referanser bygger vi en felles nasjonal identitet jeg tror blir viktigere og viktigere, svarer Lillebakken.

Det er en ting Forren vil understreke før landsmøtet starter.

– Også ønsker jeg å legge til at jeg personlig ønsker at elever skal være mer i andre gudshus, som synagoger og moskeer, sier Forren.

Lagbygger

– I innstillingen fra valgkomiteen blir du beskrevet som en med «et stort engasjement for lagbygging», er obligatorisk skolegudstjeneste lagbygging, Lillebakken?

– Jeg tror det kommer an på hvem du spør, altså. Men det vil virke lagbyggende å skape en felles forståelse om hvilke grunnleggende verdier det norske samfunnet er bygd på, svarer dalsbygdingen.