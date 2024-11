EU-kommisjonens leder opprørt over fotballbråket i Amsterdam

– Jeg fordømmer disse uakseptable handlingene på det aller sterkeste, skriver von der Leyen på X etter opptøyene etter kampen mellom Ajax og Maccabi Tel Aviv torsdag.

Hun sier at antisemittisme ikke har noen plass i Europa og at EU er fast bestemt på å bekjempe alle former for hat. Kommisjonens leder sier hun har snakket med Nederlands statsminister Dick Schoof om hendelsene.

Avsky

Schoof kaller hendelsene i hovedstaden uakseptable og skriver på X at han fulgte det som utspant seg, med avsky. Statsminister Benjamin Netanyahu har også reagert kraftig på bildene fra Amsterdam og har fått forsikringer fra Schoof om at de skyldige vil bli stilt til ansvar.

Flere hundre propalestinske demonstranter klarte øyensynlig å ta seg forbi sperringene rundt Johan Cruyff Arena etter kampen torsdag kveld. Mange israelske fotballsupportere skal ha blitt angrepet.

I sosiale medier spres det videoklipp som viser sammenstøt og aggressive handlingene fra begge parter. Israelske medier sier at tre israelere ikke er gjort rede for etter tumultene. Politiet opplyser at minst fem israelere er brakt til sykehus.

Nederlandsk politi sier at rundt 60 personer er blitt pågrepet. Det er ikke meldt om alvorlig personskade.

-Kom dere hjem!

Det israelske utenriksdepartementet sier at minst ti personer ble skadet.

Israelske aviser skriver at israelere som er igjen i Amsterdam, blir bedt om å ta seg til flyplassen og komme seg hjem så fort som mulig. De blir oppfordret til ikke å vise israelske eller jødiske symboler eller bruke spesielle klesplagg.

Nederlands ytterliggående høyreleder Geert Wilders skriver på X at Nederland har blitt Europas Gaza.

– Det er pogromer i Amsterdams gater. Muslimer med palestinske flagg jakter på jøder. Jeg kommer aldri til å akseptere dette, skriver Wilders.