SV vil fjerne støtten til NLA Høgskolen: – Holdninger staten ikke skal støtte

– All den tid NLA Høgskolen har et verdigrunnlag som går imot skeive og deres rettigheter, har denne skolen holdninger som vi mener staten rett og slett ikke skal støtte, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold til Dagen.

Bakgrunnen er skolens verdidokument, der det blant annet står at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

Dette er andre år på rad at partiet foreslår å kutte støtten på nesten 340 millioner kroner til den private høyskolen. Sist var skolens ledelse klar på at et kutt i støtten ville bety nedleggelse for skolen.

NLA-rektor Sigbjørn Sødal sier til Dagen at han foreløpig ikke har rukket å se på SVs forslag.

– Jeg har derfor ingen kommentar til det nå, utover at jeg håper at det ikke blir fulgt opp, sier rektoren.

NLA Høgskolen er en privat høyskole med campus i Oslo, Bergen og Kristiansand. De utdanner blant annet lærere, journalister og teologer.

(©NTB)