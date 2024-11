Egeland i Gaza: – Håper Trump kan gjøre situasjonen bedre

– Jeg håper at Trump kan gjøre det bedre enn den sittende administrasjonen. En fortsettelse av krigen vil ikke gjøre Israel tryggere, sier Jan Egeland til NTB.

Generalsekretæren i Flyktninghjelpen er på plass i Gaza by. Han er tydelig frustrert over Israels angrep mot Gaza, og spesielt enkelte vestlige lands forsvar av Israels krigføring som selvforsvar.

– Det er viktig at vi som hjelpearbeidere forteller verden at dette utvilsomt er ulovlig krigføring. Dette er ikke selvforsvar som flere politikere i vestlige land sier.

Hvor flere er bekymret for en mer ustabil verden under et nytt Donald Trump-presidentskap, tror Egeland den nyvalgte presidenten kan gi mer stabilitet til det krigsherjede Midtøsten.

– Jeg tror Trump-administrasjonen vil se at kostnaden av å finansiere så store folkerettsbrudd er for store for den vestlige verden. Det kan være at Trump forstår at han må legge press på begge parter.

Ultimatum kan begrense USA-hjelp

Egeland har vært på besøk i flere av de hardest rammede byene på Gazastripen. Han frykter ikke for sin egen sikkerhet under oppholdet, til tross for en eksplosjon like i nærheten under intervjuet med NTB.

Oktober var den dårligste måneden for nødhjelpsleveranser til Gaza noensinne, forteller Egeland. Han minner om at det torsdag er 30 dager siden den amerikanske regjeringen kom med et ultimatum til Israel, øk nødhjelpsleveransene ellers innskrenkes USAs militære hjelp.

– Israel svarte på ultimatumet med å redusere nødhjelpen. Hvis ikke Biden-administrasjonen stopper våpenleveransene, mister de det lille de har igjen av troverdighet i denne situasjonen.

Ny hard vinter

Nok en vinter i krig er på vei mot folket på Gazastripen. Den manglende nødhjelpen gjør ifølge Egeland at flere barn lever på ett måltid om dagen. Matmangelen kan gjøre vinteren enda hardere for befolkningen, hvor flere bor svært primitivt.

Flyktninghjelpens leder sier han ikke kan se for seg at «denne typen meningsløst bombardement» får fortsette, men at det vil ta lang tid å bygge opp Gaza.

– Omtrent 400.000 hjem er helt eller delvis ødelagt. Det vil ta generasjoner å gjenoppbygge alt, men vi håper å komme i gang med gjenoppbyggingen snart.