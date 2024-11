Mange israelere ønsker Trump velkommen tilbake

Statsminister Benjamin Netanyahu var raskt ute med å gratulere Trump med valgseieren tirsdag kveld. Han har lenge vært tett på Trump, som i første periode gikk imot verdenssamfunnet på en rekke Israel-relaterte temaer: han flyttet USAs ambassade til Jerusalem, USA anerkjente israelsk suverenitet over territoriene landet okkuperer på Golanhøydene, og talspersoner erklærte at USA ikke anså israelske bosetninger på Vestbredden som ulovlige lenger.

Ikke minst bidro Trump i sin første periode til avtaler som normaliserte forholdene mellom Israel og flere arabiske stater – noe israelerne anser som viktig for å sikre sin framtid.

Mairav Zonszein ved International Crisis Group kaller Trumps seier et stort framskritt for Netanyahu, på et tidspunkt der Israel har vært i krig i Gaza i over et år og nå er tungt inne i Libanon. Hun legger til at israelsk ytre høyre og bosetterne hyller seieren.

– Vi venter at han er tøffere mot Iran, med tanke på det han har gjort før, sier Yonatan Freeman ved Hebrew University.

I sin første periode sa Trump også opp atomavtalen med Iran, en avtale israelerne var svært skeptiske til.

Samtidig peker en annen ekspert, Yossi Mekelberg, på at Trump er uforutsigbar. Han og Netanyahu kranglet blant annet i 2020, da sistnevnte gratulerte Joe Biden med valgseieren over nettopp Trump. Republikaneren har også virket selvmotsigende i perioder, og det er uklart hvordan han kommer til å forholde seg til krigen i Gaza.

