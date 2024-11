Kirkens Nødhjelp har ikke tro på Trump

– Donald Trumps seier kan bli ødeleggende for den globale klimainnsatsen, sier Kirkens Nødhjelps klimarådgiver Matilde Angeltveit etter Trump i dag ble valgt til USAs neste president.

Internasjonalt samarbeid

Om mindre enn en uke vil klimatoppmøtet COP29 i Aserbajdsjan finne sted. Kirkens Nødhjelp er redd for at internasjonalt samarbeid om klima vil bli vanskeligere med Trump i det amerikanske førersetet.

– Samtidig som alle verdens land skal melde inn nye klimamål til FN neste år, vil Trump gjøre alt han kan for å reversene Joer Bidens klimapolitikk, subsidiere og øke produksjonen av fossil energi, sier klimarådgiver Matilde Angeltveit i organisasjonen.

Bekymringen deles av Naturvernforbundet. De tror at samarbeidet mellom resten av verden må bli enda sterkere for å motarbeide mannen som sto for at USA trakk seg fra Parisavtalen sist gang han var president.

– Trumps valgseier vil sette verden på prøve, men på klimatoppmøtet må vi se konkret handling og ambisiøse målsettinger som samsvarer med den krisen vi står overfor, sier leder Truls Gulowsen.

– EU må ta ansvar

Det er ikke all klimapolitikk som kan reverseres, understreker Kirkens Nødhjelp, selv om Trump kanskje ikke har de største klimaambisjonene.

– Store deler av Bidens satsing på fornybar energi og grønne jobber vil antakeligvis bestå, og markedene verden over beveger seg i en grønnere retning, uavhengig av om Trump tror på klimaendringene, sier Angeltveit.

Bellona mener at EU må ta mer ansvar de neste fire årene.

– EU vil ha en svært viktig rolle fremover, i klimalederskap og i industribygging. De har en åpenbar oppgave i å utforme en industripolitikk som sikrer at kritiske industrier både avkarboniserer og blir værende i Europa, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

