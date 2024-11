– Folk tilber Donald Trump som om han er den gjenfødte Kristus

WASHINGTON DC, USA (Vårt Land): – Det at jeg gikk offentlig ut mot Trump har kostet meg huset, ekteskapet, sparepengene mine og min personlige sikkerhet, sier Taylor til Vårt Land.

Taylor bor på hemmelig adresse. I 2018 ble han, i full anonymitet, verdensberømt da New York Times publiserte hans essay «Jeg er en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen». Taylor var da stabssjef i USAS mektige sikkerhetsdepartement, og var jevnlig i møter med president Trump.

Taylor var en svoren republikaner. Han ble politisk aktiv etter terrorangrepene 11. september 2001. Han ville forhindre at noe lignende noensinne skulle ramme USA igjen. Han støttet Trumps politikk, selv om han var kritisk til Trump som person og leder. Men etter kort tid fikk han nok. Han hadde sett nok galskap.

Rasende på sorgmarkering

Den utløsende hendelsen var dødsfallet til senator John McCain. McCain døde mens han var senator, og rutinen er da at offentlige flagg skal senkes på halv stang. Dette gjorde Trump rasende, sier Taylor, og forteller om hvordan presidenten skal ha prøvd å få flaggene opp igjen. Trumps avdøde politiske motstander skulle ikke hedres.

Morgenen etter startet Taylor å skrive på fortellingen om hvordan han og andre ledere i Trumps administrasjon motarbeidet presidenten fra innsiden. «Roten til problemet er presidentens amoralitet. Alle som jobber med ham, vet at han ikke er forankret i noen tydelige grunnprinsipper som veileder beslutningene hans» skrev han.

I essayet skildres en president som manglet impulskontroll, som handlet etter innfallsmetoden, eller i ren egeninteresse. Møter med presidenten endte nesten alltid opp med å handle om alt annet enn det de egentlig skulle, og skled uti lange tirader og helt uforsvarlige beslutninger.

– En ting er hvis presidenten vil gjennomføre en dårlig ide, det er greit. Men når han vil gjøre noe ulovlig eller noe som strider med konstitusjonen, så er det ikke greit, sier Taylor. Han trekker spesielt fram beslutningen om å splitte innvandrerfamilier ved grensen som helt uforsvarlig.

Mer kaotisk

Essayet vakte enorm oppsikt, og utløste en intens jakt på den anonyme forfatteren. I 2020 sto Taylor fram som forfatteren. Han var da ute av administrasjonen, og drev aktiv valgkamp mot Trump sammen med andre tidligere Trump-ansatte. Det har utløst, for å bruke hans egne ord, ”et skred av dødstrusler” mot hans person. Nå frykter han for en periode med Trump som president.

– En ny Trump-administrasjon vil bli langt mer kaotisk enn hans første periode. Man behøver ikke være Nostradamus for å se det, sier han til Vårt Land, som møtte ham i Washington DC på valgdagen.

Taylor har omtalte seg selv som en del av en «akse av voksne» i den forrige administrasjonen. Nå setter han sitt håp til at ansvarlige «voksne» republikanere får posisjoner i en ny Trump-regjering.

– Jeg tror faktisk, og håper, at det finnes samvittighetsfulle republikanere som vil gå inn i en annen Trump-administrasjon. Noen av de personene som Trump fortsatt tror er lojale mot ham og i hans krets, er personer som privat mener at han er en idiot. Men de ønsker fortsatt å forhindre ham fra å gjøre ting som er uetiske, umoralske, ulovlige eller grunnlovsstridige.

Han håper Mike Pompeo, «en god mann som bryr seg om landet sitt», vil bli med i neste Trump-regjering. Pompeo tjenestegjorde både som CIA-sjef og utenriksminister under Trump.

Folk tilber Donald Trump som om han er den gjenfødte Kristus. Det er et fenomen vi aldri har sett før i amerikansk politikk — Miles Taylor

– Nå vil Mike Pompeo sannsynligvis se dette som et dødskyss når det kommer fra meg. Men slike mennesker, gode, ærlige amerikanere, håper jeg vil jobbe under Trump. Samtidig tror jeg det er en veldig sannsynlig, nesten helt sikkert, at svært uetiske, umoralske personer vil bli hentet inn og satt til å lede viktige institusjoner.

Religiøs dyrkelse av Trump

Taylor har sin bakgrunn fra Midtvesten, Trumps kjerneområde.

– Det er det som så mange i kystelitene ikke forstår: Trump er den mest populære mannen i Amerika mellom kystområdene. Jeg vokste opp i et republikanske parti der Ronald Reagan hadde en helt mytisk status. Det virket som om ingen noensinne kunne overgå det. Men Donald Trump har langt overgått det.

Han mener, som flere andre, at persondyrkelsen av Trump har et tilnærmet religiøst preg.

– Trump sa en gang at han var mer populær enn både Ronald Reagan og Abraham Lincoln. Det som er helt vilt, for det fantes ingen popularitetsmålinger da Abraham Lincoln var president på 1860-tallet. Og jeg tenkte, dette er galskap – han sammenligner seg med Abraham Lincoln. Nå tror jeg ikke han er gal. Jeg tror faktisk Trump er mer populær innen det republikanske partiet enn Abraham Lincoln. For selv ikke Lincoln hadde denne dype religiøse forbindelsen med folket som Trump har. Folk tilber Donald Trump som om han er den gjenfødte Kristus. Det er et fenomen vi aldri har sett før i amerikansk politikk.

Donald Trump er 78 år. Vil MAGA-bevegelsen leve videre etter ham? Taylor tror vi vil få se nye, og farligere høyrepopulistiske ledere i USA.

– Vi vil nok se mye mer sofistikerte etterfølgere, som J.D. Vance. Han er ikke like folkelig som Trump, men han er mye smartere, og vet hvordan å styre og bruke makt. Det var det som holdt Trump tilbake første gang, han visst ikke hvordan å utmanøvrere folk som meg. Han var helt uvitende om hvordan en regjering fungerte. Han var dypt uopplyst, i mange møter møtte vi forklare ham grunnleggende prinsipper. Bare tenk deg å sette en person som J. D Vance i hans sted. Samtidig er ikke Vance like transaksjonell som Trump. Jeg har aldri sett noen i amerikansk politikk som er så villig å fremme sine egne personlige interesser som Trump. Trump er ikke en hemmelig spion for Russland eller Kina. Han liker autokrater fordi han tror han kan tjene penger på å samarbeide med dem. Og der har d et lite lyspunkt. Jeg tror ikke J.D. Vance og andre mulig etterfølgere er like kyniske. De vil ikke samarbeide med diktatorer for å berike seg selv.





---

Miles Taylor

Miles Taylor er tidligere stabssjef i USAs sikkerhetsdepartement. I 2018 publiserte han anonymt essayet “Jeg er en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen”

Taylor har siden han forlot Trump-administrasjonen jobbet aktivt mot gjenvalg av Trump, og er nå aktiv i det konservative “Forward”-partiet. Taylor har skrevet flere bøker, og kommenterer jevnlig sikkerhetsspørsmål og politikk i amerikanske medier. Han lever nå på hemmelig adresse, og trues på livet.

---